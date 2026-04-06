Del 6 al 27 de abril, los preseleccionados de Beca 18-2026 que no hayan obtenido una beca o no hayan postulado en el primer momento del concurso, tendrán una nueva oportunidad para ser uno de los ganadores en este segundo momento de postulación.

Para este momento, la oferta es de más de 3,600 becas. El proceso de postulación, que es virtual y gratuito, se puede hacer solo a través de la página oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-18/ .

Los preseleccionados son aquellos que obtuvieron los más altos puntajes tras la suma de los resultados del Examen Nacional de Preselección, realizado en noviembre último, y de sus condiciones priorizables.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, recordó que, para poder postular a una de las vacantes, los candidatos deben haber ingresado a una institución de educación superior (IES), con sede y carrera elegibles, de acuerdo a las bases del segundo momento.

La lista actual de las más de 250 IES elegibles puede ser revisada en el siguiente enlace: www.pronabec.gob.pe/beca-18-lista-ies/ Esta lista puede ampliarse hasta el 5 de abril.

Beca 18-2026 ofrece mayor puntaje a aquellos candidatos que opten por estudiar en universidades nacionales, instituciones que tendrán como mínimo el 30% de las 5184 vacantes ofrecidas en ambos momentos del concurso.

También brinda más puntos a quienes elijan estudiar carreras profesionales de alta demanda laboral en Institutos de Educación Superior Tecnológica, según la Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y a los que decidan estudiar en regiones con menos matrículas en educación superior.

La lista de los seleccionados del segundo momento se conocerá el lunes 25 de mayo en la página web de Beca 18. Los seleccionados deberán aceptar la beca, desde el 26 de mayo al 1 de junio, para acceder a los beneficios.

Las becas son integrales, y cubren tanto los costos académicos como los no académicos, en los que están incluidos la alimentación, alojamiento y movilidad local. También cubren materiales de estudio, útiles de escritorio, vestimenta y/o uniforme, artículos de seguridad industrial, computadora portátil, transporte interprovincial y el idioma inglés para todas las modalidades, excepto para la de Hijos de Docentes.

Los preseleccionados que no ganaron o no postularon en el primer momento podrán postular a una de las más de 3,600 becas restantes. (Foto: Andina)

Para más información sobre el concurso, se puede visitar la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18/ , escribir al canal de Facebook, al WhatsApp institucional 914 121 106, o llamar a su línea gratuita 0800 000 18 o a su central telefónica (01) 612 8230.