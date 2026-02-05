El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, manifestó que el tema de Beca 18 se viene abordando con el máximo rigor y bajo un criterio estrictamente técnico.

En esa línea remarcó que las becas deben ser un verdadero reconocimiento al esfuerzo y a la excelencia académica, y no limitarse a un enfoque asistencialista.

Figueroa adelantó que el sector viene trabajando intensamente en una profunda reingeniería del programa, orientada a fortalecer su impacto y asegurar mejores oportunidades para los jóvenes del país.

Asimismo, precisó que Beca 18 no ha sido suspendida en ningún momento y que, por el contrario, se encuentra en un proceso de mejora sustancial.

El titular de Educación anunció que, probablemente la próxima semana, se darán a conocer los alcances de un programa reformulado, diseñado para responder con mayor eficacia a las demandas actuales. “Nuestros jóvenes necesitan una educación de calidad y el Estado tiene la obligación de ofrecerles herramientas que premien el talento, el mérito y el compromiso”, puntualizó.

Las declaraciones las formuló luego de realizar una jornada de trabajo en la región Piura con la supervisión de la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicada en el centro poblado Monte Castillo, distrito de Catacaos, donde reafirmó el compromiso del sector de asegurar condiciones adecuadas para el Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) 2026.

La visita permitió verificar la reanudación de los trabajos de infraestructura que estuvieron paralizados y que ahora avanzan con el objetivo de ser culminados el próximo 30 de junio.

El nuevo colegio contará con 10 aulas, biblioteca, sala de usos múltiples, sala para profesores, servicios higiénicos y otros espacios funcionales distribuidos en dos pabellones para atender a más de 500 estudiantes de primaria.

El titular del sector destacó que, en el marco de la programación nacional, el Ministerio de Educación viene realizando supervisiones en todo el país, tanto de infraestructura como de intervenciones pedagógicas.

Posteriormente, Figueroa se trasladó al almacén de la UGEL Piura, donde constató la distribución de 98 toneladas de material educativo destinadas a 540 colegios de siete distritos de la región, en beneficio de más de 500 000 estudiantes. A nivel nacional, el sector ha despachado 13 millones de materiales educativos, de los cuales aproximadamente un millón corresponde a Piura. El ministro felicitó a los funcionarios y trabajadores por el esfuerzo desplegado para que los escolares cuenten con sus útiles oportunamente.

La agenda continuó en el colegio emblemático San Miguel de Piura, donde culminó la secundaria el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa.