La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República citó nuevamente a los ministros de Educación, Jorge Figueroa, y de Economía, Denisse Miralles, para que expliquen las acciones realizadas para resolver la crisis de continuidad y sostenibilidad del programa nacional “Beca 18”.

El presidente de la comisión, Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, exhortó a los ministros a cumplir con su mandato constitucional y funcional ante esta situación.

“Caso contrario activaremos los mecanismos reglamentarios que nos atribuye la Carta Magna vigente”, advirtió Montalvo.

Además, se había invitó al ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, para que informe sobre el Decreto de Urgencia 010-2025 y el impacto negativo que tendría respecto al canon y regalías que reciben los colegios nacionales por parte de Petroperú.

Sin embargo, el titular del Minem indicó, mediante un oficio, que no asistiría a la reunión alegando que tenía compromisos previamente pactados.