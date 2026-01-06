ANGR elegirá a su nuevo Consejo Directivo el 15 de enero. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

el jueves 15 de enero de 2026, según anunció su presidente saliente, Koki Noriega.

Noriega, en un mensaje de despedida difundido por las redes de la ANGR, recordó que

Además, indicó que

LEA TAMBIÉN: ANGR defiende reelección de alcaldes y gobernadores: Si el Congreso se reelige, nosotros también podemos

En ese contexto, resaltó que, pese a la incertidumbre política del gobierno central, los gobiernos regionales han cumplido un rol articulador, brindando estabilidad y tranquilidad al país.

“Hemos sido los gobernadores regionales quienes hemos dado tranquilidad al Perú”, precisó.

Como segundo principio, destacó el compromiso del uso transparente y eficiente de los recursos públicos y señaló que las regiones se encuentran fortaleciendo su gestión y recuperando la confianza ciudadana.

LEA TAMBIÉN: ANGR pide derogar reglamento de formalización minera y apostar por Ley MAPE

En tanto, el tercer principio de su administración fue la defensa constante de la descentralización la cual, según indicó, sigue inconclusa desde 2022, e hizo un llamado a retomar una verdadera descentralización administrativa, económica, fiscal e institucional.

Finalmente, en su pronunciamiento, convocó a , institución que representa a todas las regiones del país.

Koki Noriega, presidente de la ANGR, convocó a todos los gobernadores regionales a participar en la reunión programada en la que se realizará la elección del nuevo titular de la institución. (Foto: ANGR)
