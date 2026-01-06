La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) elegirá un nuevo Consejo Directivo el jueves 15 de enero de 2026, según anunció su presidente saliente, Koki Noriega.

Noriega, en un mensaje de despedida difundido por las redes de la ANGR, recordó que fue elegido en enero de 2025 por los gobernadores regionales para presidir la institución junto a su Consejo Directivo.

Además, indicó que el primer principio de su gestión fue la unidad por el Perú, buscando mantener unidos a todos los gobernadores y para impulsar el desarrollo nacional desde los territorios.

En ese contexto, resaltó que, pese a la incertidumbre política del gobierno central, los gobiernos regionales han cumplido un rol articulador, brindando estabilidad y tranquilidad al país.

“Hemos sido los gobernadores regionales quienes hemos dado tranquilidad al Perú”, precisó.

Como segundo principio, destacó el compromiso del uso transparente y eficiente de los recursos públicos y señaló que las regiones se encuentran fortaleciendo su gestión y recuperando la confianza ciudadana.

En tanto, el tercer principio de su administración fue la defensa constante de la descentralización la cual, según indicó, sigue inconclusa desde 2022, e hizo un llamado a retomar una verdadera descentralización administrativa, económica, fiscal e institucional.

Finalmente, en su pronunciamiento, convocó a todos los gobernadores regionales a participar en la reunión del 15 de enero, en la que se realizará la elección del nuevo titular de la ANGR, institución que representa a todas las regiones del país.