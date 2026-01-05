El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el año 2025 marcó un hito histórico en la adjudicación de inversión pública a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

En total, se adjudicaron 501 proyectos e intervenciones por un monto total de S/ 5,180 millones, la cifra más alta desde la creación de este mecanismo en 2009.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que este desempeño refleja el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado.

Así se movieron las adjudicaciones OxI en 2025

“El récord alcanzado en 2025 demuestra que, cuando el sector público y las empresas privadas trabajan de manera coordinada, es posible acelerar la inversión, cerrar brechas históricas y llevar desarrollo concreto a las regiones. OxI es hoy una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la población”, afirmó.

Durante 2025, 178 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo de OxI, mientras que 102 entidades públicas —entre gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades del Gobierno Nacional— lo utilizaron por primera vez, ampliando significativamente su cobertura y alcance territorial.

La titular del MEF destacó que OxI permite ejecutar proyectos con altos estándares técnicos y plazos más eficientes, priorizando sectores estratégicos.

Los resultados de 2025 superan ampliamente los registrados en 2024. En comparación con el año anterior, el número de proyectos adjudicados se incrementó en 314%, mientras que el monto de inversión creció en 20%. En 2024 se adjudicaron 121 proyectos por S/ 4,315 millones, lo que evidencia un avance sustantivo en el uso de este mecanismo.

Por tipo de entidad pública, los gobiernos regionales concentraron el 55% del monto adjudicado (S/ 2,845 millones), seguidos por los gobiernos locales con el 35% (S/ 1788 millones), las entidades del Gobierno Nacional con el 10% (S/ 542 millones) y las universidades públicas con el 0.1 % (S/ 5 millones).

En cuanto a sectores, destacaron los proyectos de transportes (S/ 1,275 millones), educación (S/ 1,168 millones), orden público y seguridad (S/ 752 millones) y salud (S/ 744 millones), áreas con impacto directo en la calidad de vida de la población.

Desde la implementación de OxI en 2009 hasta el cierre de 2025, el mecanismo ha permitido adjudicar 1,105 intervenciones por un monto acumulado de S/ 16,969 millones, con la participación de 393 empresas privadas, que se han consolidado como aliados estratégicos del Estado en la provisión de infraestructura pública.

Perspectivas para OxI en 2026

De acuerdo al MEF, las perspectivas para 2026 son favorables. Como parte de la estrategia del Gobierno para impulsar la reactivación económica y el desarrollo territorial, se incrementó en 50% el tope anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), alcanzando S/ 66,838 millones, de los cuales S/ 32,589 millones corresponden a gobiernos regionales y S/ 34,249 millones a gobiernos locales.

Finalmente, la ministra Denisse Miralles señaló que el MEF continuará fortaleciendo este mecanismo. “Seguiremos brindando acompañamiento técnico, fortaleciendo capacidades y promoviendo reglas claras y previsibles. El desarrollo del país se construye con alianzas y con inversiones que se traducen en obras concretas para la ciudadanía”, concluyó.