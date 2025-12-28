¿El cobre es una buena oportunidad de inversión o el precio ya alcanzó su ‘techo’? Al respecto, los analistas consultados se inclinan por el primer escenario.

“Se están dando una combinación perfecta de factores para que el precio del cobre siga subiendo, con vaivenes como en cualquier otro commodity, pero la tendencia sería al alza en el 2026”, estimó Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance.

Un factor que seguiría impulsando el precio del cobre es la tendencia de reducción de tasas de interés en los bancos centrales de las principales economías del mundo, refiere Paul Rebolledo.

“La baja de tasas de interés juega a favor de la depreciación del dólar, lo cual impulsa el precio del cobre, pues su precio es nominado en dólares y para compensar el efecto de la depreciación del dólar, el precio del cobre debe aumentar”, explicó el analista.

Otro factor está relacionado a la restricción de oferta en el mundo. “Vemos que en varios países se tienen niveles de inversión menores a la demanda potencial de cobre. Y eso trae consigo un incremento en el precio”, agrega Rebolledo.

Asimismo, hay buena expectativa sobre la actividad económica mundial. “Las economías desarrolladas y emergentes están probando ser más resilientes de lo que se pensaba. Y eso juega a favor del incremento del precio del cobre”, remarca.

“ En un escenario base el precio del cobre podría estar aumentando entre 15% a 20% (en el 2026) ; pero eso está sujeto a los factores mencionados”, proyectó Rebolledo.

Por su parte Paul Zevallos, docente de finanzas en la Universidad de Lima, coincide en que resulta probable que el precio del cobre siga al alza en el 2026, por los factores mencionados, aunque tiene una proyección más moderada, de entre 4% a 5% . “Las empresas productoras tienen espacio para seguir aumentando su valor”, subraya.

Las opciones para invertir en el cobre

Entre las alternativas de inversión destacan las compañías productoras de cobre listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), como Southern, Cerro Verde y Nexa. “Son buenas alternativas de inversión”, refiere Zevallos.

Agrega que otra alternativa de inversión es a través de los ETF (Exchange Traded Funds). Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa y agrupan a un determinado tipo de acciones, bonos u otros activos, según el sector en el que se desempeñan. Con ello, se busca diversificar el riesgo.

Existe un ETF que agrupa a las principales compañías dedicadas a la explotación del cobre, el ETF Global X Copper Miners (COPX), el cual también está listada en la BVL. Este año el COPX viene rindiendo 96%.

Por su parte Paul Rebolledo refiere que otra opción, sobre todo para perfiles conservadores, es invertir en bonos de empresas vinculadas al cobre. “Lo podrían hacer con compra directa (de los bonos de la empresa) o a través de fondos mutuos”, anotó Rebolledo.