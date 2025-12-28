El precio del cobre ha subido en 45% este año (Foto: AFP).
El precio del cobre ha subido en 45% este año (Foto: AFP).
José Carlos Reyes Leyva
En diciembre del 2025 el precio del cobre a nivel global superó los US$ 12,000 por tonelada, marcando con ello nuevos niveles récord. En este 2025 el precio del cobre ha subido en 45% (cotización al 26 de diciembre).

