La canadiense Rio2 Limited anunció el cierre de un financiamiento ampliado por 191.1 millones de dólares canadienses (unos US$ 138 millones aproximadamente), recursos que estarán destinados principalmente al pago en efectivo de la adquisición de la mina de cobre Condestable, ubicada en Mala, en la región Lima, además de capital de trabajo y fines corporativos generales.

La operación se estructuró mediante la emisión de 86.09 millones de recibos de suscripción a un precio de 2.22 dólares canadieneses por unidad, incluyendo el ejercicio total de la opción de sobreasignación.

El financiamiento fue suscrito bajo la modalidad de compra firme y estuvo liderado por Raymond James, Stifel Canada y BMO Capital Markets.

Condiciones y plazos para la liberación de los fondos del financiamiento

De acuerdo con Rio2, los fondos netos del referido financiamiento permanecerán en depósito hasta que se cumplan determinadas condiciones de liberación, entre ellas, la finalización de la adquisición de Minera Condestable, prevista para enero de 2026 y sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Si estas condiciones se cumplen antes del 31 de marzo de 2026, los recibos de suscripción se convertirán automáticamente en acciones ordinarias de Rio2.

En caso de que la transacción no se concrete dentro del plazo establecido, o que la empresa decida no proceder con la adquisición, los inversionistas recibirán el reembolso del monto invertido más los intereses generados por los fondos mantenidos en garantía.

Condestable es una mina de cobre en operación que Rio2 planea sumar a su portafolio como parte de su estrategia de crecimiento regional.

Monto y alcance estratégico de la adquisición de Condestable

La compra de Condestable —acordada con Southern Peaks Mining LP— contempla una contraprestación total de US$ 217 millones entre pagos iniciales y diferidos, mientras que el valor empresarial de la operación asciende a aproximadamente US$ 241 millones, al incluir la deuda neta asumida.

Con esta transacción, Rio2 da un giro estratégico al pasar de enfocarse exclusivamente en proyectos de oro a convertirse en un productor minero diversificado, incorporando el cobre a su portafolio.

El cobre es el principal metal producido en la mina Condestable.

Colocación privada en Perú y Chile refuerza financiamiento de Rio2

De manera complementaria, Rio2 también cerró una colocación privada de acciones en Perú y Chile, liderada por Kallpa Securities SAB, en la que emitió 6.3 millones de acciones a un precio de CAD 2.22 por título.

Esta operación permitió recaudar ingresos brutos por CAD 14 millones (alrededor de US$ 10 millones), que se destinarán a capital de trabajo y fines corporativos generales, sujetos a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto.

Dicho paquete de financiamiento refuerza la estructura financiera de Rio2 para avanzar en la adquisición de Minera Condestable, una operación que busca generar flujo de caja y respaldar el crecimiento de su portafolio aurífero, en particular del proyecto Fenix Gold, ubicado en Chile.