El gigante suizo de materias primas adquirirá el proyecto Quechua, en la región de Cusco, a la japonesa Pan Pacific Copper Co. por una suma no revelada, según informó el martes en un comunicado. El gobierno peruano estima en US$ 1,300 millones la inversión necesaria para construir la mina.

La operación se suma a otros dos acuerdos de cobre en Perú este mes. La canadiense Rio2 Ltd. comprará la mina Condestable a Southern Peaks Mining en una transacción valuada en US$ 241 millones. Fortescue Ltd. acordó adquirir el 64% que aún no poseía en Alta Copper Corp., lo que marca la primera incursión relevante de la firma australiana fuera del mineral de hierro.

La ola de acuerdos en Perú ocurre en un contexto de precios casi récord para un metal considerado crucial para la electrificación y la transición energética. El alza de más del 30% en los precios del cobre este año ha sido impulsado por interrupciones de producción y dificultades para construir nuevas minas y expandir operaciones existentes.

Glencore está reforzando su presencia en Perú como parte de un plan para casi duplicar su producción de cobre a nivel global. La empresa apuesta a poder sortear protestas esporádicas contra planes de expansión, en medio de tensiones más amplias entre comunidades y la minería en una zona de Perú que también ha visto un aumento de la actividad informal.

Las compañías también están mostrando su disposición a hacer frente a los complejos procesos burocráticos en Perú, donde puede tardar décadas convertir un proyecto de exploración en una mina operativa.

Quechua, que no fue desarrollado por Pan Pacific Copper, suma otra pieza a un distrito que incluye la mina Antapaccay de Glencore y el futuro proyecto Coroccohuayco.

“El activo debería tener mayor valor para Glencore, que puede aprovechar infraestructura existente tal como planea hacerlo con Coroccohuayco”, escribieron los analistas de Bloomberg Intelligence Alon Olsha y Grant Sporre en una nota.

Antapaccay comenzó a producir en 2012 y generó alrededor de 146,000 toneladas métricas el año pasado. Glencore también posee 34% de la gigante mina Antamina en Perú, donde es socio de BHP Group, Teck Resources Ltd. y Mitsubishi Corp.