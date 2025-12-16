La ola de acuerdos en Perú ocurre en un contexto de precios casi récord para un metal considerado crucial para la electrificación y la transición energética.
Glencore Plc compró un proyecto minero en Perú en el tercer acuerdo de cobre del país en menos de dos semanas, mientras las empresas compiten por aumentar su exposición a un metal que se prevé sufrirá escasez.

