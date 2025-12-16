La minera canadiense Tinka Resources Limited avanza con su programa de exploración en Perú y reportó nuevos desarrollos en sus proyectos de oro, cobre y plata ubicados en el país, consolidando su apuesta por ampliar el potencial de su portafolio minero en territorio peruano.

Uno de los principales hitos corresponde al proyecto Silvia, donde la compañía ya completó dos pozos de perforación diamantina en el objetivo “Area A”, dentro del sector Silvia NW. Estos trabajos buscan evaluar la mineralización de oro y cobre identificada en superficie, considerada prioritaria dentro del proyecto.

Ambos pozos alcanzaron profundidades cercanas a los 250 metros y fueron perforados desde una misma plataforma. La empresa informó que los resultados de los ensayes de laboratorio aún están pendientes y se espera que sean divulgados a inicios de 2026, una vez culminado su análisis e interpretación.

En paralelo, Tinka ya ejecuta un tercer pozo de perforación, ubicado aproximadamente 100 metros al norte de los trabajos iniciales, con una profundidad planificada de hasta 450 metros. Además, la minera prevé iniciar un cuarto pozo en diciembre, cuya perforación se extendería hasta enero de 2026, reforzando así la campaña exploratoria en este proyecto peruano.

Dos perforaciones exploratorias ya fueron concluidas; los resultados se conocerán en 2026. (Foto referencial: Andina)

Sobre el proyecto de plata Colquipucro

Otro anuncio relevante está vinculado al proyecto de plata Colquipucro, ubicado a solo dos kilómetros del proyecto Ayawilca, el principal activo de zinc de la compañía en Perú. Tinka inició una revaluación integral del depósito, considerando el fuerte cambio en el contexto internacional del precio de la plata.

El último cálculo de recursos de Colquipucro, realizado en 2016, estimó 27.5 millones de onzas de plata, entre recursos indicados e inferidos. Dicho estudio utilizó un precio de referencia de US$24 por onza, muy por debajo de los niveles actuales, que superan los US$60 por onza, lo que refuerza el atractivo del proyecto.

La empresa destacó que la mineralización de plata en Colquipucro se encuentra cerca de superficie, lo que abre la posibilidad de un desarrollo mediante minería a cielo abierto. Asimismo, gran parte de la plata se presenta en forma oxidada y diseminada, una característica que podría favorecer su potencial recuperación.

Aunque el proyecto no registra nuevas perforaciones desde 2015, Tinka señaló que el conocimiento geológico del distrito ha mejorado significativamente en los últimos años, especialmente en lo relacionado con los controles estructurales que influyen en la concentración de mineralización de alta ley.

El depósito de Colquipucro está ubicado cerca del proyecto Ayawilca, dentro del mismo distrito minero. (Foto referencial: Andina)

Operaciones en Perú

La compañía destacó que Perú continúa siendo un mercado clave dentro de su estrategia de crecimiento, no solo por el potencial geológico de sus proyectos, sino también por la experiencia acumulada en el distrito de Ayawilca, donde ha profundizado su conocimiento técnico y operativo.

En ese sentido, Tinka apunta a generar valor a partir de una exploración disciplinada y del análisis actualizado de sus recursos, con la mirada puesta en futuras decisiones de desarrollo en el país.

