Los proyectos actuales de Tinka Resources en Perú son Ayawilca (un proyecto de zinc, plata y estaño en Cerro de Pasco) y Silvia (un proyecto de oro y cobre en Áncash). (Foto referencial: Andina).
Los proyectos actuales de Tinka Resources en Perú son Ayawilca (un proyecto de zinc, plata y estaño en Cerro de Pasco) y Silvia (un proyecto de oro y cobre en Áncash). (Foto referencial: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La canadiense Tinka Resources Limited anunció el cierre de una colocación privada sobresuscrita por US$10.42 millones (C$14,277,500), recursos que destinará principalmente a fortalecer sus .

La operación se realizó mediante la emisión de 51,918,181 unidades a un precio de US$0.20 (C$0,275) por unidad, cada una compuesta por una acción común y medio warrant que otorga el derecho a adquirir acciones adicionales a US$0.29 (C$0,40) durante los próximos 36 meses.

Con este financiamiento, . Ayawilca, reconocido por su alto contenido de zinc, plata y estaño, será objeto de una campaña de expansión de recursos; mientras que Silvia se prepara para su primera perforación orientada a confirmar el potencial de oro y cobre del depósito.

Fondos se destinarán al programa de perforación del proyecto Silvia (oro-cobre) y a la expansión de recursos en Ayawilca. (Foto referencial: Andina)
Fondos se destinarán al programa de perforación del proyecto Silvia (oro-cobre) y a la expansión de recursos en Ayawilca. (Foto referencial: Andina)
LEA TAMBIÉN: Exploración minera en Huánuco: Tinka se asoma a importantes recursos de oro y cobre

Nombramiento de nuevo presidente ejecutivo

Junto con el cierre de la colocación, la compañía anunció el nombramiento de Brandon Macdonald como presidente ejecutivo, quien destacó el momento decisivo que vive Tinka:

“Con el financiamiento cerrado, un nuevo capítulo comienza para una Tinka renovada. Estoy emocionado por expandir y avanzar en el proyecto Ayawilca y por el inicio inminente de la perforación en el prometedor proyecto Silvia. Grandes cosas vienen para Tinka y me enorgullece ser parte del equipo que lo hace posible”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Tinka Resources aplaza perforación de Ayawilca: revisión estratégica de proyectos

Proyectos Ayawilca y Silvia en Perú

Tinka Resources mantiene un avance sostenido en sus dos principales proyectos de exploración en Perú: Ayawilca, en la región Pasco, y Silvia, ubicado más al sur, en la sierra central. En el primero, la compañía continúa desarrollando trabajos de perforación y definición de recursos para ampliar las zonas mineralizadas de zinc, plata y estaño. Las últimas campañas han permitido delimitar nuevas áreas de alta ley y fortalecer la base de datos geológica que sustenta su modelo de yacimiento, considerado uno de los depósitos de zinc más importantes aún en etapa de exploración en el país.

En paralelo, Tinka ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y acuerdos de acceso con las comunidades locales, lo que le permite preparar su primer programa de perforación diamantina en el objetivo Silvia NW. En esta zona, los estudios de superficie y muestreos han identificado indicios de mineralización significativa, que la empresa busca confirmar mediante sondajes en profundidad previstos para ejecutarse en 2025.

Mientras Ayawilca se orienta a fortalecer su potencial como futuro productor de zinc, Silvia apunta a posicionarse como un nuevo polo de exploración aurífera y cuprífera en la sierra central. Con permisos avanzados y objetivos geológicos claros, la compañía se prepara para una etapa clave que podría definir el rumbo de sus operaciones en el país

La empresa minera canadiense anunció el cierre de colocación privada sobresuscrita por C$14,2 millones. (Foto referencial: Andina)
La empresa minera canadiense anunció el cierre de colocación privada sobresuscrita por C$14,2 millones. (Foto referencial: Andina)
LEA TAMBIÉN: Nexa y Buenaventura aumentan su participación en minera Tinka Resource

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.