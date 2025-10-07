La canadiense Tinka Resources Limited anunció el cierre de una colocación privada sobresuscrita por US$10.42 millones (C$14,277,500), recursos que destinará principalmente a fortalecer sus proyectos mineros en Perú, incluyendo la expansión de recursos en Ayawilca —uno de los depósitos de zinc más importantes del país— y el inicio del primer programa de perforación en el proyecto Silvia, de oro y cobre.

La operación se realizó mediante la emisión de 51,918,181 unidades a un precio de US$0.20 (C$0,275) por unidad, cada una compuesta por una acción común y medio warrant que otorga el derecho a adquirir acciones adicionales a US$0.29 (C$0,40) durante los próximos 36 meses.

Con este financiamiento, Tinka busca consolidar su presencia en el país y avanzar en la exploración de dos proyectos clave ubicados en la sierra central peruana. Ayawilca, reconocido por su alto contenido de zinc, plata y estaño, será objeto de una campaña de expansión de recursos; mientras que Silvia se prepara para su primera perforación orientada a confirmar el potencial de oro y cobre del depósito.

Nombramiento de nuevo presidente ejecutivo

Junto con el cierre de la colocación, la compañía anunció el nombramiento de Brandon Macdonald como presidente ejecutivo, quien destacó el momento decisivo que vive Tinka:

“Con el financiamiento cerrado, un nuevo capítulo comienza para una Tinka renovada. Estoy emocionado por expandir y avanzar en el proyecto Ayawilca y por el inicio inminente de la perforación en el prometedor proyecto Silvia. Grandes cosas vienen para Tinka y me enorgullece ser parte del equipo que lo hace posible”, afirmó.

Proyectos Ayawilca y Silvia en Perú

Tinka Resources mantiene un avance sostenido en sus dos principales proyectos de exploración en Perú: Ayawilca, en la región Pasco, y Silvia, ubicado más al sur, en la sierra central. En el primero, la compañía continúa desarrollando trabajos de perforación y definición de recursos para ampliar las zonas mineralizadas de zinc, plata y estaño. Las últimas campañas han permitido delimitar nuevas áreas de alta ley y fortalecer la base de datos geológica que sustenta su modelo de yacimiento, considerado uno de los depósitos de zinc más importantes aún en etapa de exploración en el país.

En paralelo, el proyecto Silvia —orientado al descubrimiento de oro y cobre— ha avanzado hacia una fase decisiva. Tinka ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y acuerdos de acceso con las comunidades locales, lo que le permite preparar su primer programa de perforación diamantina en el objetivo Silvia NW. En esta zona, los estudios de superficie y muestreos han identificado indicios de mineralización significativa, que la empresa busca confirmar mediante sondajes en profundidad previstos para ejecutarse en 2025.

Mientras Ayawilca se orienta a fortalecer su potencial como futuro productor de zinc, Silvia apunta a posicionarse como un nuevo polo de exploración aurífera y cuprífera en la sierra central. Con permisos avanzados y objetivos geológicos claros, la compañía se prepara para una etapa clave que podría definir el rumbo de sus operaciones en el país

