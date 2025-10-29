Tinka Resources Limited anunció el inicio del primer programa de perforación en su proyecto de oro y cobre Silvia, ubicado en el centro del Perú. Se trata de la primera campaña de perforación en esta propiedad 100% controlada por la compañía, adquirida a BHP en 2021, y que se posiciona como una de sus principales apuestas de exploración junto con Ayawilca.

El programa inicial consta de cuatro perforaciones diamantinas de hasta 400 metros de profundidad, enfocadas en “Area A”, una zona donde afloran cuerpos mineralizados tipo skarn y pórfido. La perforación S25-001 fue iniciada el 26 de octubre con una plataforma portátil, orientada hacia el oeste con un ángulo de 55 grados, según información técnica de la empresa.

“Estoy encantado de anunciar que una plataforma de perforación ya está operando por primera vez para probar el descubrimiento de oro y cobre de alta ley en nuestro proyecto Silvia”, afirmó Graham Carman, presidente y CEO de Tinka. Agregó además que la perforación se mantendrá de manera ininterrumpida: “La plataforma estará operando 24-7 hasta finales de diciembre”.

El proyecto es 100% propiedad de Tinka Resources, adquirido a BHP en 2021. (Foto: Andina)

Superficie de alta ley impulsa la perforación

El inicio de perforaciones se apoya en resultados de superficie considerados altamente llamativos. Muestreos previos realizados por Tinka registraron valores de hasta 18 g/t de oro y 12% de cobre, mientras una trinchera arrojó 46 metros con leyes de 1.9 g/t de oro y 0.8% de cobre, incluidos 6 metros de 12.8 g/t de oro y 2.7% de cobre. Una validación independiente en septiembre confirmó la presencia de mineralización de alto grado.

La compañía también destaca el potencial geológico regional del proyecto, inserto en un cinturón metalogénico reconocido por sus grandes depósitos de metales base y preciosos. “Silvia es un objetivo altamente atractivo y no probado en un cinturón de oro, cobre y metales base de clase mundial, siendo el ejemplo notable Antamina a unos 100 km al norte a lo largo de la tendencia”, señaló Carman. Además, mencionó que las áreas B y C presentan alta prospectividad y serán evaluadas en etapas futuras del programa de exploración.

De acuerdo con la minera, los primeros resultados de este programa se esperan antes del cierre de diciembre de 2025. Los siguientes avances técnicos y resultados adicionales se comunicarán durante los primeros meses de 2026, conforme se reciban y procesen los ensayos.

Silvia se encuentra en un cinturón metalogénico de clase mundial. (Foto referencial: Andina)

Sobre el proyecto Silvia

El proyecto Silvia es una iniciativa de exploración de oro y cobre ubicada en el centro del Perú, propiedad al 100% de Tinka Resources, compañía que adquirió este activo a BHP en 2021. La zona presenta mineralización asociada a skarn y pórfidos de monzonita intrusiva dentro de calizas de la Formación Jumasha, un entorno geológico típico de sistemas metalíferos de gran escala. Silvia se sitúa dentro de un cinturón metalogénico que alberga depósitos de clase mundial, como Antamina, localizado aproximadamente 100 kilómetros al norte, lo que refuerza el atractivo prospectivo de la propiedad.

Los trabajos iniciales se concentran en el Área A, donde se han identificado afloramientos con contenidos sobresalientes de oro y cobre. Las campañas de muestreo realizadas por Tinka arrojaron valores de hasta 18 g/t de oro y 12% de cobre, mientras que estudios independientes recientes confirmaron mineralización de alta ley con muestras canalizadas que alcanzaron 28.5 g/t de oro y 1.2% de cobre en 0.6 metros. Además, la compañía reconoce otros dos sectores con alta prospectividad dentro del proyecto —Áreas B y C— que serán evaluados en etapas posteriores conforme avance la exploración.