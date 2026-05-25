Vientos fuertes en la selva. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la velocidad del viento aumentará, de ligera a moderada intensidad, en la selva, del martes 26 al miércoles 27 de mayo, previéndose vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la selva norte, a los 38 km/h en la selva centro y alrededor de los 40 km/h en la selva sur.

Los departamentos y provincias de posible afectación son:

  • Loreto (Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón)
  • Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu)
  • Ucayali (Coronel Portillo, Atalaya, Purús)
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Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales realizar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, pertinentes y necesarias, en el contexto de sus competencias, para asegurar el diseño correcto de las infraestructuras, a fin de garantizar la seguridad de la población.

Del mismo modo, se recomienda asegurar los techos y los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas, así como permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y de estructuras afectadas por el viento. También se sugiere amarrar todo tipo de embarcaciones.

Igualmente, se aconseja el uso de ropa de abrigo e impermeable, tomar bebidas calientes y, en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica, dirigirse al centro de salud más cercano.

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