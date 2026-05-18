La Amazonía peruana podría verse impactada con una severa sequía si es que se desarrolla el fenómeno de El Niño de gran intensidad, informó el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Loreto, ingeniero Marco Paredes.

El especialista advirtió que este evento climático podría provocar una drástica disminución de lluvias en la selva baja de Loreto, generando un descenso acelerado de los principales ríos amazónicos y afectando seriamente el transporte fluvial, el abastecimiento de productos y las actividades económicas de la región.

Explicó que actualmente ya se registra un calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial frente a las costas de Perú y Ecuador, condición históricamente vinculada al desarrollo del fenómeno de El Niño a escala global, informó la Agencia Andina.

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Fenómeno de El Niño no es el Niño Costero

El jefe de Senamhi indicó que el fenómeno de El Niño no debe confundirse con el denominado ‘Niño Costero’, ya que el primero tendría una magnitud mucho mayor y podría alcanzar niveles similares o incluso superiores al evento registrado entre 1997 y 1998, considerado uno de los más destructivos de las últimas décadas.

Explicó que, mientras en la costa peruana el fenómeno suele provocar lluvias extremas, inundaciones y colapso de infraestructura, en la Amazonía ocurre el efecto contrario: ausencia o reducción significativa de precipitaciones.

“En la selva el problema es la falta de lluvias. Eso genera sequías severas, descenso de los ríos y problemas directos para la población”, advirtió el especialista.

Paredes recordó que Loreto ya atravesó entre 2023 y 2024 una de las sequías más intensas de los últimos 40 años, situación que dejó embarcaciones varadas, desabastecimiento y dificultades de acceso en numerosas comunidades ribereñas.

Actualmente ya se registra un calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial frente a las costas de Perú y Ecuador. (Imagen: Andina)

Añadió que un “Mega Niño” podría agravar aún más el panorama hidrológico si alcanza mayor intensidad, especialmente porque coincidiría con la temporada de vaciante en la Amazonía (período en el que los ríos de la vertiente amazónica (como el Amazonas, Marañón, Ucayali y Huallaga) alcanzan sus niveles de agua más bajos).

Los modelos climáticos proyectan que el fenómeno podría alcanzar su mayor intensidad entre septiembre y noviembre, periodo en el que los caudales de los ríos amazónicos ya suelen registrar disminuciones naturales.

Posible sequía tendría efectos económico

El especialista también advirtió que la posible sequía tendría efectos económicos a nivel nacional, debido a que la costa peruana —donde se concentra gran parte de la producción agrícola y económica del país— también podría verse afectada por inundaciones y alteraciones climáticas.

Esto, indicó, podría traducirse en incremento de precios de alimentos, dificultades de abastecimiento y afectación de cadenas comerciales tanto en la costa como en la Amazonía.

De igual manera, Marco Paredes exhortó a las autoridades nacionales, regionales y locales a iniciar acciones preventivas y planes de contingencia para reducir los impactos del fenómeno.

“Tenemos lecciones aprendidas de la última sequía. Debemos articular acciones para disminuir los impactos de este fenómeno que sí o sí se va a presentar; lo que aún se evalúa es la intensidad con la que llegará”, manifestó.