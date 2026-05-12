Durante los primeros cuatro meses de este año, más de 150 millones de hectáreas se han quemado, según estimaciones satelitales del Global Wildfire Information System. Se trata de un área casi del tamaño de Alaska y aproximadamente el doble del promedio estacional para este período.

“Este inicio acelerado, combinado con el pronóstico de El Niño, significa que estamos ante un año particularmente grave”, dijo Theodore Keeping , investigador de clima extremo en el Imperial College de Londres.

Los incendios observados este año han sobrepasado a los equipos de emergencia en Argentina, Chile y Japón, al tiempo que alimentan siniestros históricos en Estados Unidos y el Sudeste Asiático.

El aumento de incendios es un síntoma de una tendencia más amplia de clima extremo que se espera empeore este año. Las olas de calor probablemente ejercerán mayor presión sobre los sistemas agrícolas y las cadenas globales de suministro de alimentos, mientras que una mayor demanda de refrigeración podría agravar el shock energético derivado de la guerra con Irán, según científicos.

Temporada de incendios se acelera | Área global quemada supera 150 millones de hectáreas en abril, cerca del doble del promedio reciente

El hielo marino en el hemisferio norte es el más bajo registrado para esta época del año, y los océanos se acercan a temperaturas récord, según datos del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de Maine. Ya se han establecido nuevos récords de calor este año, desde Australia y Groenlandia hasta Francia y el suroeste de Estados Unidos. España y Brasil han registrado precipitaciones históricas.

Es probable que los efectos del clima extremo se intensifiquen aún más por El Niño, un calentamiento recurrente del océano Pacífico tropical que puede elevar las temperaturas globales y agravar el calor, la sequía, las inundaciones y los incendios.

Los pronosticadores de Estados Unidos señalan que El Niño probablemente se desarrollará entre junio y agosto y muestra señales de ser excepcionalmente fuerte.

El calentamiento provocado por la actividad humana por sí solo probablemente sería suficiente para impulsar récords climáticos este año, pero El Niño eleva un “riesgo serio” de extremos sin precedentes, afirmó Friederike Otto, investigadora climática del Imperial College de Londres y cofundadora de World Weather Attribution, que organizó la conferencia de prensa.