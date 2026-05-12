A firefighter battles the Eaton Fire in Altadena, California, US, on Wednesday, Jan. 8, 2025. The most destructive wind storm to strike the Los Angeles area in 14 years is fanning wildfires and has sent thousands of residents fleeing for their lives, with dangerous gusts expected to persist for at least another two days. Photographer: Jill Connelly/Bloomberg
A firefighter battles the Eaton Fire in Altadena, California, US, on Wednesday, Jan. 8, 2025. The most destructive wind storm to strike the Los Angeles area in 14 years is fanning wildfires and has sent thousands of residents fleeing for their lives, with dangerous gusts expected to persist for at least another two days. Photographer: Jill Connelly/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El calor récord y la sequía han impulsado el peor inicio de un año de incendios forestales a nivel mundial, mientras el cambio climático y el desarrollo de El Niño amenazan con llevar el clima extremo a nuevos niveles.

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