La chilena Parque Arauco, que opera activos como MegaPlaza, Minka y Larcomar en el Perú, concluyó el período de opción preferente (POP) de su proceso de aumento de capital con una recaudación de $241 mil millones de Chile, equivalentes a aproximadamente US$271.5 millones. Según informó la compañía, durante esta etapa los accionistas suscribieron y pagaron el 88.3% de las 75.8 millones de acciones emitidas, recursos que estarán destinados a financiar su plan de crecimiento en los mercados donde opera.

La empresa, con operaciones en Perú, Chile y Colombia, indicó que los recursos fortalecerán su capacidad de inversión y respaldarán una cartera de proyectos que supera los US$1,000 millones.

“Agradecemos el alto respaldo de los accionistas de la compañía al proceso de aumento de capital, que nos permitirá aumentar nuestra capacidad de inversión”, indicó el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

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La operación se enmarca en el aumento de capital aprobado durante la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada en febrero de este año. En esa oportunidad, la compañía anunció nuevos proyectos por US$ 277 millones, elevando a US$ 1,033 millones su plan total de inversiones.

Recursos para crecer y nuevas adquisiciones

Según explicó Pérez Marchant, los recursos obtenidos permitirán seguir impulsando iniciativas de expansión en los tres países donde opera la empresa. “Este aumento de capital nos permite afianzar nuestra estrategia de crecimiento. Continuaremos expandiendo nuestros principales centros comerciales de Chile, Perú y Colombia”, sostuvo.

Aunque la compañía no detalló el destino específico de los recursos por país, en Perú mantiene una cartera de 22 centros comerciales y una operación residencial. Además, viene impulsando la ampliación de MegaPlaza Independencia y ha señalado previamente que evalúa nuevas oportunidades de crecimiento en sus distintos formatos de negocio.

En Perú, Parque Arauco mantiene una cartera de 22 centros comerciales y viene desarrollando la ampliación de MegaPlaza Independencia. (Foto: Difusión)

Parque Arauco informó además que las acciones que no fueron suscritas durante el período de opción preferente serán rematadas en una fecha que será comunicada próximamente. Este proceso permitirá la participación de inversionistas que no pudieron incorporarse durante la etapa preferente del aumento de capital.

Actualmente, Parque Arauco opera más de 1.3 millones de metros cuadrados de superficie arrendable en Perú, Chile y Colombia, a través de centros comerciales, strip centers, outlets y proyectos multifamily.