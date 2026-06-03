Parque Arauco opera centros comerciales en Perú, Chile y Colombia, incluyendo MegaPlaza y Minka en el mercado peruano. (Foto: Parque Arauco)
Parque Arauco opera centros comerciales en Perú, Chile y Colombia, incluyendo MegaPlaza y Minka en el mercado peruano. (Foto: Parque Arauco)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La chilena , que opera activos como , y en el Perú, concluyó el período de opción preferente (POP) de su proceso de aumento de capital con una recaudación de $241 mil millones de Chile, equivalentes a aproximadamente US$271.5 millones. Según informó la compañía, durante esta etapa los accionistas suscribieron y pagaron el 88.3% de las 75.8 millones de acciones emitidas, recursos que estarán destinados a financiar su plan de crecimiento en los mercados donde opera.

La empresa, con operaciones en Perú, Chile y Colombia, indicó que los recursos fortalecerán su capacidad de inversión y respaldarán una cartera de proyectos que supera los US$1,000 millones.

Agradecemos el alto respaldo de los accionistas de la compañía al proceso de aumento de capital, que nos permitirá aumentar nuestra capacidad de inversión”, indicó el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

LEA TAMBIÉN: Minka empuja crecimiento récord de Parque Arauco en Perú

La operación se enmarca en el aumento de capital aprobado durante la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada en febrero de este año. En esa oportunidad, la compañía anunció nuevos proyectos por US$ 277 millones, elevando a US$ 1,033 millones su plan total de inversiones.

Recursos para crecer y nuevas adquisiciones

Según explicó Pérez Marchant, los recursos obtenidos permitirán seguir impulsando iniciativas de expansión en los tres países donde opera la empresa. “Este aumento de capital nos permite afianzar nuestra estrategia de crecimiento. Continuaremos expandiendo nuestros principales centros comerciales de Chile, Perú y Colombia”, sostuvo.

Aunque la compañía no detalló el destino específico de los recursos por país, en Perú mantiene una cartera de 22 centros comerciales y una operación residencial. Además, y ha señalado previamente que evalúa nuevas oportunidades de crecimiento en sus distintos formatos de negocio.

En Perú, Parque Arauco mantiene una cartera de 22 centros comerciales y viene desarrollando la ampliación de MegaPlaza Independencia. (Foto: Difusión)
En Perú, Parque Arauco mantiene una cartera de 22 centros comerciales y viene desarrollando la ampliación de MegaPlaza Independencia. (Foto: Difusión)

informó además que las acciones que no fueron suscritas durante el período de opción preferente serán rematadas en una fecha que será comunicada próximamente. Este proceso permitirá la participación de inversionistas que no pudieron incorporarse durante la etapa preferente del aumento de capital.

Actualmente, opera más de 1.3 millones de metros cuadrados de superficie arrendable en Perú, Chile y Colombia, a través de centros comerciales, strip centers, outlets y .

LEA TAMBIÉN: Parque Arauco capta US$ 84 mlls. en mercado chileno con fuerte demanda de bonos

TE PUEDE INTERESAR

Estos son los distritos donde este año se aperturarán malls por más de S/ 240 millones
Mallplaza eleva ingresos y avanza con inversión en dos malls en Perú: ¿cuáles son?
Los planes para el terreno ExMetro UNI: los operadores detrás y la inversión en camino

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.