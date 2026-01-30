Parque Arauco informó que su Directorio aprobó convocar a una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 24 de febrero de 2026, con el objetivo de someter a votación un aumento de capital por hasta Ch$ 285,000 millones (unos US$ 330 millones o S/ 990,102,000), destinado a financiar su plan de crecimiento en la región.

Según detalló la compañía, el aumento de capital permitirá fortalecer su capacidad financiera para continuar expandiendo y desarrollando activos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia.

Del monto total propuesto, hasta un 10% podría destinarse a planes de compensación para ejecutivos, sujeto a la aprobación de los accionistas.

En los últimos cinco años, la empresa ha invertido cerca de Ch$ 800,000 millones (aproximadamente US$ 930 millones) en la expansión de activos emblemáticos como Parque Arauco Kennedy en Chile y Megaplaza Independencia en Perú, además de la incorporación de nuevos centros comerciales como Minka en Perú y Parque Fabricato en Colombia.

La expansión de Megaplaza Independencia en Perú tiene inauguración prevista para 2027.

PROYECTOS EN MARCHA

Para el próximo quinquenio, la compañía proyecta nuevas inversiones orientadas a la expansión de sus activos icónicos, el desarrollo de proyectos multifamily y la adquisición de activos de calidad.

Entre las iniciativas ya anunciadas figuran la construcción de una torre de oficinas y una torre multifamily en Parque Arauco Kennedy, la ampliación de Megaplaza Independencia en Perú y el desarrollo del proyecto multifamily Ciudad del Río en Colombia.

Asimismo, se contempla el desarrollo de Arauco Premium Outlet Buin en Chile. Todos estos proyectos se encuentran en distintas etapas de ejecución y cuentan con fechas de inauguración previstas entre 2026 y 2028. A ellos se sumarían nuevas inversiones que la empresa anunciará durante el año.

El plan de inversiones incluye proyectos multifamily y nuevas torres de oficinas en Chile y Colombia.

LEA TAMBIÉN: Minka empuja crecimiento récord de Parque Arauco en Perú

VISIÓN DE CRECIMIENTO

“Este aumento de capital, complementado por la generación propia de recursos y un endeudamiento responsable, fortalece nuestra capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento que permitan agregar valor a los accionistas de la compañía”, señaló Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco.

Actualmente, la empresa administra más de 1,300,000 metros cuadrados de área bruta arrendable (ABL) en Chile, Perú y Colombia, consolidándose como uno de los principales operadores de centros comerciales de la región.