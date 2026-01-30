Parque Arauco administra más de 1.300.000 m² de área bruta arrendable en Chile, Perú y Colombia.
Parque Arauco administra más de 1.300.000 m² de área bruta arrendable en Chile, Perú y Colombia.
, con el objetivo de someter a votación un aumento de capital por hasta Ch$ 285,000 millones (unos US$ 330 millones o S/ 990,102,000), destinado a financiar su plan de crecimiento en la región.

Según detalló la compañía, el aumento de capital permitirá fortalecer su capacidad financiera para continuar expandiendo y desarrollando activos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia.

Del monto total propuesto, hasta un 10% podría destinarse a planes de compensación para ejecutivos, sujeto a la aprobación de los accionistas.

En los últimos cinco años, la empresa ha invertido cerca de Ch$ 800,000 millones (aproximadamente US$ 930 millones) en la expansión de activos emblemáticos como Parque Arauco Kennedy en Chile y Megaplaza Independencia en Perú, además de la

PROYECTOS EN MARCHA

Para el próximo quinquenio, la compañía proyecta nuevas inversiones orientadas a la expansión de sus activos icónicos, el desarrollo de proyectos multifamily y la adquisición de activos de calidad.

Asimismo, se contempla el desarrollo de Arauco Premium Outlet Buin en Chile. Todos estos proyectos se encuentran en distintas etapas de ejecución y cuentan con fechas de inauguración previstas entre 2026 y 2028. A ellos se sumarían nuevas inversiones que la empresa anunciará durante el año.

VISIÓN DE CRECIMIENTO

“Este aumento de capital, complementado por la generación propia de recursos y un endeudamiento responsable, fortalece nuestra capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento que permitan agregar valor a los accionistas de la compañía”, señaló Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco.

Actualmente, la empresa administra más de 1,300,000 metros cuadrados de área bruta arrendable (ABL) en Chile, Perú y Colombia, consolidándose como uno de los principales operadores de centros comerciales de la región.

