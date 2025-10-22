La construcción de Parque La Molina representó una inversión de US$ 60 millones.
La construcción de Parque La Molina representó una inversión de US$ 60 millones.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A menos de un año de haberse inaugurado, - anunció la incorporación de nuevas marcas. ¿De cuáles se trata? Hasta el momento, el mall ya contaba con más de 55 conceptos en operación.

En un comunicado, la detalló que su propuesta actual la integra una amplia selección de marcas internacionales como Bimba y Lola, Lacoste, Levi’s, Calvin Klein, Náutica y Steve Madden, además de propuestas locales como Galeanna, Clutch, Eco Alpaca, entre otras.

LEA TAMBIÉN: Parque Arauco fortalece su red de dark stores en Lima: apertura en Parque La Molina

Dicho portafolio también está comprendido por la tienda Falabella en un formato enfocado en moda y perfumería. La oferta en gastronomía, en cambio, la trae La Plazita, Epicerie Dasso hasta Häagen-Dazs, Anacapri y Freddo. El mix comercial se complementa con joyería, calzado, belleza, tecnología y entretenimiento.

Sentua, la primera tienda de belleza de Perfumerías Unidas, abrió su espacio comercial en Parque Arauco. Foto: Andina.
Sentua, la primera tienda de belleza de Perfumerías Unidas, abrió su espacio comercial en Parque Arauco. Foto: Andina.

Las marcas que llegan a La Molina

Parque Arauco destacó que, además de las marcas presentes desde su inauguración en Parque La Molina, recientemente se han sumado nuevas propuestas comerciales. Entre ellas, figura , la hamburguesería artesanal del chef peruano Jaime Pesaque; así como la firma española de ropa deportiva , que abre su primera tienda en el país en dicho mall.

LEA TAMBIÉN: Parque Arauco y Scotiabank realizan primera emisión de bono verde del retail en Sudamérica

A esas marcas se suman, un espacio de esparcimiento para niños de seis meses a ocho años; y las tiendas de las marcas deportivas , además de Salomon y Wilson. También se incorporan y la operadora , junto con , la primera tienda de belleza de Perfumerías Unidas. Finalmente, completa la lista el café de especialidad.

LEA TAMBIÉN: Parque Arauco culmina compra de Minka por US$ 108 millones

TE PUEDE INTERESAR

Minka a nuevas manos: Centenario acuerda su venta a Parque Arauco por S/ 381 mlls
Parque Arauco y su nuevo espacio gastronómico en Lima Norte: estas son las marcas que llegarán
Parque Arauco eleva ebitda en 20.4%: ¿cómo le fue a sus malls en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.