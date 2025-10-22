A menos de un año de haberse inaugurado, Parque La Molina -el centro comercial de la chilena Parque Arauco, definido como su segundo mall bajo el formato lifestyle (tras Larcomar) y que representó una inversión de US$ 60 millones- anunció la incorporación de nuevas marcas. ¿De cuáles se trata? Hasta el momento, el mall ya contaba con más de 55 conceptos en operación.

En un comunicado, la operadora y desarrolladora de centros comerciales detalló que su propuesta actual la integra una amplia selección de marcas internacionales como Bimba y Lola, Lacoste, Levi’s, Calvin Klein, Náutica y Steve Madden, además de propuestas locales como Galeanna, Clutch, Eco Alpaca, entre otras.

Dicho portafolio también está comprendido por la tienda Falabella en un formato enfocado en moda y perfumería. La oferta en gastronomía, en cambio, la trae La Plazita, Epicerie Dasso hasta Häagen-Dazs, Anacapri y Freddo. El mix comercial se complementa con joyería, calzado, belleza, tecnología y entretenimiento.

Sentua, la primera tienda de belleza de Perfumerías Unidas, abrió su espacio comercial en Parque Arauco. Foto: Andina.

Las marcas que llegan a La Molina

Parque Arauco destacó que, además de las marcas presentes desde su inauguración en Parque La Molina, recientemente se han sumado nuevas propuestas comerciales. Entre ellas, figura Mad Burger, la hamburguesería artesanal del chef peruano Jaime Pesaque; así como la firma española de ropa deportiva JOMA, que abre su primera tienda en el país en dicho mall.

LEA TAMBIÉN: Parque Arauco y Scotiabank realizan primera emisión de bono verde del retail en Sudamérica

A esas marcas se suman Small Place, un espacio de esparcimiento para niños de seis meses a ocho años; y las tiendas de las marcas deportivas New Balance, además de Salomon y Wilson. También se incorporan Mifarma y la operadora Claro, junto con Sentua, la primera tienda de belleza de Perfumerías Unidas. Finalmente, completa la lista el café de especialidad Puku Puku.