Parque Arauco y Scotiabank emiten el primer bono verde del sector retail en Sudamérica por US$ 42 millones. (Foto: Composición GEC).
Redacción Gestión
, con como agente estructurador y colocador financiero, realizó la primera emisión de un bono verde en el sector inmobiliario retail de Sudamérica. La operación recaudó US$ 42 millones destinados a financiar proyectos sostenibles, marcando un hito en la región y posicionando a ambas compañías como referentes en el mercado de finanzas verdes.

La colocación total ascendió a US$ 70 millones (S/ 250 millones) como parte del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos de ., filial de Parque Arauco. De ese monto, US$ 42 millones (S/ 150 millones) fueron emitidos bajo formato de bono verde. La oferta despertó un fuerte interés, cerrando con una demanda 2.2 veces superior al monto máximo ofrecido.

El tramo verde se colocó a 15 años, con una tasa de interés anual de 4.25% reajustable por inflación, condiciones que reflejan la confianza del mercado en la solidez financiera y en la estrategia de sostenibilidad de la compañía.

Parque Arauco, con Scotiabank Perú como agente estructurador y colocador financiero, realizó la primera emisión de un bono verde en el sector inmobiliario retail de Sudamérica. Foto: GEC.
Parque La Molina

Los referidos fondos se destinarán principalmente al centro comercial , inaugurado en diciembre de 2024 en Lima, que cuenta con la certificación LEED Gold del U.S. Green Building Council.

Asimismo, conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de , los recursos podrán asignarse a otras iniciativas en categorías verdes como edificios sostenibles, energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión hídrica y adaptación al cambio climático, así como en proyectos de impacto social.

Centro comercial Parque La Molina.
