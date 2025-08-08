En el mercado peruano, el operador de centros comerciales reportó una evolución sólida (Foto: Difusión).
En el mercado peruano, el operador de centros comerciales reportó una evolución sólida (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los ingresos del operador de alcanzaron los US$ 96.1 millones en el segundo trimestre de 2025, con un incremento interanual de 7.2%, impulsados por el aumento de su superficie bruta arrendable (GLA) y mayores ventas de sus.

Sin embargo, la utilidad neta de la compañía retrocedió 6.3% frente al mismo período de 2024, cerrando en US$ 67 millones. El retroceso se atribuye a un mayor pago de , a pesar de los buenos resultados operacionales.

El EBITDA ajustado se ubicó en US$ 86.6 millones, con un alza de 6% y un margen superior al 90%. La ocupación de los centros comerciales llegó a 98.5%, con cerca de 5,000 m2 de nuevo GLA incorporado en la región. En Chile, se alcanzó una ocupación de 99.3%.

En paralelo, el flujo de visitantes superó los 32 millones y las ventas de locatarios crecieron 5.6% interanual, alcanzando US$ 1,262 millones. De hecho,se mantuvo como el centro comercial líder en ventas en Chile.

El crecimiento en ingresos responde a una propuesta comercial atractiva, una experiencia cada vez más valorada por nuestros visitantes y una ejecución disciplinada que prioriza la eficiencia y el servicio. Mantuvimos un alto nivel de generación de caja operacional, lo que nos permite continuar invirtiendo en proyectos que transforman nuestros centros comerciales y nos abre las puertas a nuevas alternativas que generen valor para nuestros clientes y locatarios”, destacó Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls.

LEA TAMBIÉN: Clausuran temporalmente supermercado Metro en Plaza Lima Sur tras caída de parte del techo

¿Cómo le fue a la operación de Cenco Malls en Perú?

En el mercado peruano, el operador de centros comerciales reportó una evolución sólida. Las visitas a los centros comerciales de Cenco Malls crecieron 8.9%, mientras que las ventas de locatarios aumentaron 9.4% respecto al segundo trimestre del año anterior.

En el caso de , su segunda fase avanza conforme al cronograma y busca complementar la oferta comercial con nuevos espacios diferenciadores, como el de , marca del segmento fashion retail cuya tienda está actualmente en proceso de habilitación.

“Contamos con una estructura financiera sólida, una gran cartera de proyectos en marcha y un equipo comprometido con transformar la experiencia urbana a través de espacios vivos, sostenibles y conectados“, resaltó.

Cenco La Molina avanza en su segunda fase conforme al cronograma y busca complementar la oferta comercial con nuevos espacios diferenciadores.
Cenco La Molina avanza en su segunda fase conforme al cronograma y busca complementar la oferta comercial con nuevos espacios diferenciadores.

En Chile, Cenco Malls inició la comercialización de 25.000 m2 de oficinas en la y avanza con la expansión de sus malls en Temuco y Rancagua, que generarán cerca de 900 empleos. También impulsa el proyecto Auto City en Costanera y Florida. En Colombia, Cenco Limonar comenzó a recibir locatarios, con obras en curso según lo previsto.

LEA TAMBIÉN: Parque Arauco reporta resultados financieros: ¿cómo evoluciona su operación peruana?

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué se está gestando en Mallplaza Angamos? La transformación logística en marcha
Estos son los 14 centros comerciales en Perú que se amplían o modernizan: ¿cuáles son?
¿Qué cambios vienen para el Centro Comercial Risso de Lince?: así planea renovarse

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.