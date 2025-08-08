Los ingresos del operador de centros comerciales Cenco Malls alcanzaron los US$ 96.1 millones en el segundo trimestre de 2025, con un incremento interanual de 7.2%, impulsados por el aumento de su superficie bruta arrendable (GLA) y mayores ventas de sus locatarios.

Sin embargo, la utilidad neta de la compañía retrocedió 6.3% frente al mismo período de 2024, cerrando en US$ 67 millones. El retroceso se atribuye a un mayor pago de impuestos, a pesar de los buenos resultados operacionales.

El EBITDA ajustado se ubicó en US$ 86.6 millones, con un alza de 6% y un margen superior al 90%. La ocupación de los centros comerciales llegó a 98.5%, con cerca de 5,000 m2 de nuevo GLA incorporado en la región. En Chile, se alcanzó una ocupación de 99.3%.

En paralelo, el flujo de visitantes superó los 32 millones y las ventas de locatarios crecieron 5.6% interanual, alcanzando US$ 1,262 millones. De hecho, Cenco Costanera se mantuvo como el centro comercial líder en ventas en Chile.

“El crecimiento en ingresos responde a una propuesta comercial atractiva, una experiencia cada vez más valorada por nuestros visitantes y una ejecución disciplinada que prioriza la eficiencia y el servicio. Mantuvimos un alto nivel de generación de caja operacional, lo que nos permite continuar invirtiendo en proyectos que transforman nuestros centros comerciales y nos abre las puertas a nuevas alternativas que generen valor para nuestros clientes y locatarios”, destacó Sebastián Bellocchio, gerente general de Cenco Malls.

¿Cómo le fue a la operación de Cenco Malls en Perú?

En el mercado peruano, el operador de centros comerciales reportó una evolución sólida. Las visitas a los centros comerciales de Cenco Malls crecieron 8.9%, mientras que las ventas de locatarios aumentaron 9.4% respecto al segundo trimestre del año anterior.

En el caso de Cenco La Molina, su segunda fase avanza conforme al cronograma y busca complementar la oferta comercial con nuevos espacios diferenciadores, como el de H&M, marca del segmento fashion retail cuya tienda está actualmente en proceso de habilitación.

“Contamos con una estructura financiera sólida, una gran cartera de proyectos en marcha y un equipo comprometido con transformar la experiencia urbana a través de espacios vivos, sostenibles y conectados“, resaltó.

Cenco La Molina avanza en su segunda fase conforme al cronograma y busca complementar la oferta comercial con nuevos espacios diferenciadores.

En Chile, Cenco Malls inició la comercialización de 25.000 m2 de oficinas en la Gran Torre Costanera y avanza con la expansión de sus malls en Temuco y Rancagua, que generarán cerca de 900 empleos. También impulsa el proyecto Auto City en Costanera y Florida. En Colombia, Cenco Limonar comenzó a recibir locatarios, con obras en curso según lo previsto.