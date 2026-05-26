Jorge Nieto, exaspirante a la presidencia del Partido del Buen Gobierno, aseguró que las críticas y calificativos de “tibio” por promover el voto viciado para la segunda vuelta electoral no lo afectan.

“Me da risa. No siguen mi biografía corta. Simplemente expresan sus frustraciones”, dijo a Exitosa.

A criterio de Nieto, tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez “son un riesgo para la democracia”, y arremetió contra la lideresa de Fuerza Popular por el “indulto político” a Alberto Fujimori y también contra el de Juntos por el Perú, por la cercanía de Antauro Humala y el MOVADEF a su organización.

“Que insinúen que tengo pactos con Keiko Fujimori cuando fui yo quien renunció al Ministerio de Defensa por un indulto que no me pareció humanitario, sino político, es hablar contra toda evidencia”, aclaró.

Jorge Nieto ocupó el cuarto lugar en las elecciones presidenciales del 2026. Foto: Paloma del Solar /@photo.gec

En tanto, sobre JpP, advirtió: " Uno de los aliados que ahora esconden es Humala. ¿Qué nos promete? Paredón, marihuana y Estado teocrático tahuantisuyano ¿Qué es esto? Estamos en el siglo XXI y es un aliado fundamental. Y lo mismo la presencia en el Congreso de gente que viene del MOVADEF y de Sendero Luminoso" .

Finalmente, Jorge Nieto cuestionó a los partidos de izquierda y aseguró que deben asumir las consecuencias de “elegir permanentemente al mal menor”; asimismo, arremetió contra los de derecha por “expresar su miedo quinquenal”.