Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno viciar la cédula de la segunda vuelta, dado que Fujimori y Sánchez "son un riesgo para la democracia". Foto: Julio Reaño / @photo.gec
Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno viciar la cédula de la segunda vuelta, dado que Fujimori y Sánchez "son un riesgo para la democracia". Foto: Julio Reaño / @photo.gec
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Redacción Gestión
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Jorge Nieto, exaspirante a la presidencia del Partido del Buen Gobierno, aseguró que las críticas y

“Me da risa. No siguen mi biografía corta. Simplemente expresan sus frustraciones”, dijo a Exitosa.

, y arremetió contra la lideresa de Fuerza Popular por el “indulto político” a Alberto Fujimori y también contra el de Juntos por el Perú, por la cercanía de Antauro Humala y el MOVADEF a su organización.

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“Que insinúen que tengo pactos con Keiko Fujimori cuando fui yo quien renunció al Ministerio de Defensa por un indulto que no me pareció humanitario, sino político, es hablar contra toda evidencia”, aclaró.

Jorge Nieto ocupó el cuarto lugar en las elecciones presidenciales del 2026. Foto: Paloma del Solar /@photo.gec
Jorge Nieto ocupó el cuarto lugar en las elecciones presidenciales del 2026. Foto: Paloma del Solar /@photo.gec

En tanto, sobre JpP, advirtió: "Uno de los aliados que ahora esconden es Humala. ¿Qué nos promete? Paredón, marihuana y Estado teocrático tahuantisuyano .

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Finalmente, ; asimismo, arremetió contra los de derecha por “expresar su miedo quinquenal”.

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