Un grupo de exautoridades, empresarios y figuras públicas emitió un pronunciamiento ciudadano de cara a la segunda vuelta electoral, en el que exhortan a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), a centrar la campaña en propuestas concretas, evitar la polarización y fortalecer el debate democrático.

El pronunciamiento lleva las firmas de la exvicepresidenta Mercedes Aráoz, el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez, el empresario Carlos Neuhaus, además de los exministros Mariano González, Yehude Simon y Diego García-Sayán.

Con el título “Por una campaña programática, una ciudadanía activa y una democracia sin polarización”, el documento sostiene que el país atraviesa una etapa decisiva del proceso electoral y advierte que la segunda vuelta “no debe convertirse en un escenario de confrontación destinada a profundizar fracturas, sino como una oportunidad democrática para exigir claridad, responsabilidad y sentido histórico a quienes aspiran a conducir el Estado”.

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Los firmantes consideran que el contexto actual abre una oportunidad para recuperar el crecimiento económico, reducir la pobreza, mejorar los servicios públicos y reconstruir la confianza institucional, por lo que plantean elevar el nivel del debate público.

Exigen planes concretos y claridad en propuestas

En el pronunciamiento se insta a los postulantes a exponer con precisión su visión de país, las prioridades de un eventual gobierno y, sobre todo, los mecanismos para ejecutar sus propuestas.

“El debate democrático no puede agotarse en consignas, descalificaciones o promesas generales” , señala el documento, al indicar que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se financiarán las políticas ofrecidas, qué reformas institucionales se impulsarán y quiénes integrarían los equipos responsables de ejecutarlas.

Asimismo, remarcan que la campaña debería enfocarse en temas como crecimiento económico con inclusión, seguridad ciudadana con respeto a la legalidad, fortalecimiento de la justicia, lucha contra la corrupción, estabilidad económica, servicios públicos de calidad, educación, salud, empleo y una mayor presencia del Estado en el territorio nacional.

El texto añade que quienes buscan el respaldo ciudadano deben explicar no solo qué harán, sino también “cómo, con quiénes, con qué recursos y dentro de qué plazos”.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se enfrentarán en la segunda vuelta electoral. Foto: GEC.

Llamado a reducir la confrontación política

Otro de los ejes del pronunciamiento es el pedido para dejar atrás el lenguaje confrontacional que, según los firmantes, ha deteriorado la convivencia democrática.

El documento sostiene que la competencia electoral es legítima, pero advierte que la descalificación permanente y la degradación del adversario pueden debilitar las instituciones y fracturar al país. “Ninguna victoria electoral justifica fracturar al país, debilitar sus instituciones o convertir la discrepancia en agresión permanente”, advierte.

En ese sentido, hacen un llamado a construir consensos mínimos en torno al respeto a la voluntad popular, la defensa del orden democrático y constitucional, el rechazo a la violencia y el reconocimiento de la pluralidad política.

Además, convocan a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, empresariales y académicas a mantener una participación activa y vigilante durante el proceso electoral, mientras que instan a las instituciones públicas y electorales a garantizar comicios transparentes, con neutralidad y pleno acceso de personeros a los centros de votación.

“Hacemos un llamado a votar con conciencia, a participar con responsabilidad y a defender, antes y después de la elección, una República democrática, constitucional, plural y orientada al bienestar de todos los peruanos”, finaliza.