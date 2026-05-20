El caso Cócteles, que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, vuelve a la agenda del Poder Judicial. De acuerdo con la Corte Superior Nacional, se admitieron los recursos presentados por Mark Vito Villanela contra la resolución que archivó este proceso.

De esa manera, se realizará una audiencia el 28 de mayo a las 10:00 am, luego de que se declararan bien concedidos los pedidos de Mark Vito, la empresa MVV Bienes Raíces SAC, la Procuraduría de Lavado de Activos y el Ministerio Público.

¿Qué busca Mark Vito?

Según el documento, la defensa legal de Vito Villanela —exesposo de Keiko Fujimori— pretende que también se les aplique la sentencia del Tribunal Constitucional que favoreció a la candidata presidencial.

Alegan que la Fiscalía construyó una sola hipótesis de lavado de activos vinculando las operaciones atribuidas a Mark Vito con el presunto esquema investigado contra Keiko Fujimori.

De esa manera, consideran que no tiene sentido mantener la imputación contra Mark Vito si el núcleo del caso principal fue anulado.

Sala de apelaciones evaluará futuro del caso Cócteles tras recursos de Mark Vito, Fiscalía y Procuraduría. Foto: Jesus Saucedo /@photo.gec

También cuestionan que el juzgado señalase que Vito no integraba la presunta red criminal cuando esa condición sí estaba en disposiciones fiscales previas.

Por su parte, la Procuraduría advierte que el TC no ordenó archivar definitivamente el caso, sino anular actos procesales desde la etapa preliminar. En consecuencia, el expediente debía retroceder a una fase anterior de investigación y no concluir con un sobreseimiento.

El Ministerio Público acota que el expediente del caso Cócteles debería retroceder a una fase preliminar y no ser archivado, dado que el juez fue más allá de lo dispuesto por el TC.

Según el PJ, en la audiencia virtual del jueves 28 de mayo las partes expondrán sus argumentos y los jueces decidirán si se mantiene el archivo dispuesto por el juzgado; ordenan una nueva resolución o determinan que el caso debe retroceder a una etapa preliminar.