Caso Cócteles: Mark Vito busca cerrar su investigación mientras Fiscalía intenta reactivar el proceso. Foto: Mario Zapata / archivo
Caso Cócteles: Mark Vito busca cerrar su investigación mientras Fiscalía intenta reactivar el proceso. Foto: Mario Zapata / archivo
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, vuelve a la agenda del Poder Judicial. De acuerdo con la Corte Superior Nacional, se admitieron los recursos presentados por Mark Vito Villanela contra la resolución que archivó este proceso.

De esa manera, se realizará una audiencia el 28 de mayo a las 10:00 am, luego de que

¿Qué busca Mark Vito?

Según el documento, la defensa legal de Vito Villanela —exesposo de Keiko Fujimori— pretende que también se les aplique la sentencia del Tribunal Constitucional que favoreció a la candidata presidencial.

LEA TAMBIÉN: Alza de sueldo mínimo entra al debate electoral: las dos caras de la moneda

Alegan que vinculando las operaciones atribuidas a Mark Vito con el presunto esquema investigado contra Keiko Fujimori.

De esa manera, consideran que no tiene sentido mantener la imputación contra Mark Vito si el núcleo del caso principal fue anulado.

Sala de apelaciones evaluará futuro del caso Cócteles tras recursos de Mark Vito, Fiscalía y Procuraduría. Foto: Jesus Saucedo /@photo.gec
Sala de apelaciones evaluará futuro del caso Cócteles tras recursos de Mark Vito, Fiscalía y Procuraduría. Foto: Jesus Saucedo /@photo.gec

También cuestionan que el juzgado señalase que Vito no integraba la presunta red criminal cuando esa condición sí estaba en disposiciones fiscales previas.

Por su parte, la Procuraduría advierte que el TC no ordenó archivar definitivamente el caso, sino anular actos procesales desde la etapa preliminar. En consecuencia, el expediente debía retroceder a una fase anterior de investigación y no concluir con un sobreseimiento.

LEA TAMBIÉN: ¿Crecer a más de 3% o perder ritmo? El próximo presidente se “juega” la economía de Perú

El Ministerio Público acota que el expediente del caso Cócteles debería retroceder a una fase preliminar y

Según el PJ, en la audiencia virtual del jueves 28 de mayo las partes expondrán sus argumentos y los jueces decidirán si se mantiene el archivo dispuesto por el juzgado; ordenan una nueva resolución o determinan que el caso debe retroceder a una etapa preliminar.

TE PUEDE INTERESAR

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conozca los temas que tratarán
Keiko Fujimori insta a López Aliaga juramentar como senador: “Sería bueno para el país”
Keiko Fujimori apunta a “universalizar” Pensión 65
Elecciones 2026: Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el 31 de mayo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.