Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuelta electoral. Foto: Julio Reaño/GEC
Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuelta electoral. Foto: Julio Reaño/GEC
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Redacción Gestión
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será ampliado para alcanzar a 500 mil personas por año.

Durante una actividad en un mercado en el distrito limeño de Santa Rosa de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026,

Asimismo, mencionó que

“Vamos a potenciar los programas sociales para poder ayudar a los comedores populares, a los clubes de madre, al vaso de leche, a las ollitas comunes que vienen trabajando de manera silenciosa, que nacieron en la pandemia y que han ayudado sobre todo a los niños y a las personas de la tercera edad”, añadió.

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Aumento de sueldo mínimo

Ante la promesa de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, de incrementar la remuneración mínima vital a 1,500 soles,

“Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser para nosotros”, mencionó Fujimori.

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Sin embargo, reconoció que si se debe aumentar el salario mínimo, pero de forma paulatina, progresiva y responsable, lo cual deberá tener relación con las cifras de crecimiento económico del país.

“Una copia” de los técnicos que acompañaron a Castillo

En otro momento, tras ser consultada por la incorporación de Pedro Francke y el excanciller Miguel Rodríguez Cuadros como parte del equipo técnico de Roberto Sánchez,

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Asimismo, mencionó que los nombres anunciados por su rival político le parecen “una copia” de los técnicos que acompañaron al expresidente Pedro Castillo.

“Creo que el señor Roberto Sánchez, en su campaña de imitar toda la hoja de ruta y libreto del señor Pedro Castillo se equivoca y pierde autenticidad. Creo que la gente lo que quiere es conocerlo a él, no conocer una imitación de Pedro Castillo”, expresó.

Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuelta electoral. Foto: Julio Reaño/GEC
Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuelta electoral. Foto: Julio Reaño/GEC

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