"Ningún país se salva solo", señaló el jefe de la OMS. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP
"Ningún país se salva solo", señaló el jefe de la OMS. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP
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Redacción Gestión
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, de acuerdo con el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A su criterio, el brote de hantavirus y la epidemia del ébola son “las crisis más recientes en nuestro mundo, presa de múltiples turbulencias”.

El reciente brote del hantavirus en el crucero MV Hondius y no formaban parte de la agenda de la OMS, que este lunes desarrolló su asamblea general.

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, vivimos “una época difícil, peligrosa y fuente de divisiones”.

Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, aparece en la fotografía mientras abandona el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, el 11 de mayo de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
Un pasajero del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, aparece en la fotografía mientras abandona el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, el 11 de mayo de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).

Además, Adhanom aseguró que el mundo vive una pandemia vinculada al “egoísmo”, al punto que consideró que “ningún país se salva solo”.

“Hay una pandemia que nadie quiere frenar, y es la del egoísmo. Esa es la pandemia que realmente está afectando a nuestras sociedades, y esa también se contagia”, indicó.

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Cabe añadir que, ante el retraso acumulado en los debates, el director general de la OMS recién dará su discurso principal el martes.

En tanto, Surie Moon, codirectora del Centro de Salud Global del Instituto de Posgrado de Ginebra, recalcó que la crisis del hantavirus ofreció “una clara ilustración de por qué el mundo necesita una OMS eficaz, de confianza, imparcial y con financiación fiable”.

Con información de AFP.

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