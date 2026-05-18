La Bolsa de Valores de Caracas en Venezuela. (Foto: Bloomberg)
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Agencia Bloomberg
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Una serie de empresas venezolanas buscan vender acciones en la bolsa de valores local mientras el mercado despierta tras más de una década de estar prácticamente paralizado durante el régimen socialista del expresidente Nicolás Maduro.

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