El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cuando la opositora venezolana María Corina Machado le regaló el premio Nobel de la Paz le dijo que ella “no se lo merecía”.

“María (Corina Machado) fue muy amable. Me regaló su premio Nobel de la Paz porque dijo que no se lo merecía. Fue muy, muy amable. Pero yo resolví ocho guerras y, en todos los casos, la gente -los primeros ministros o los presidentes- me escribieron cartas dándome las gracias”, indicó el mandatario.

El mandatario comenzó a referirse a sus esfuerzos para imponer la paz a nivel global al ser preguntado por la Fuerza Espacial, la rama de las Fuerzas Armadas estadounidense encargada de operar en el ámbito espacial que él estableció en 2019, durante su primer mandato.

“En lo que respecta a la paz, yo resolví ocho guerras; la gente intenta ponerlo en duda, pero luego las analizan y, en casi todos los casos, han enviado cartas dándome las gracias, así como cartas al Comité del Nobel. Aunque eso a mí no me importa”, dijo Trump justo antes de mencionar a María Corina Machado.

Cabe precisar que Trump comenzó a hablar de la opositora venezolana sin haber sido consultado específicamente por ella.

Como se recuerda, el 15 de enero de 2026 Machado le entregó a Trump la medalla del premio Nobel de la Paz que ganó en 2025 durante un encuentro privado en la Casa Blanca.

Machado, que ha elogiado repetidamente a Trump y en especial la operación en la que se capturó a Nicolás Maduro, ha sido criticada por el gesto debido al historial del presidente estadounidense, que, solo en el último año, ha iniciado una guerra contra Irán e implementado agresivas campañas contra migrantes en Estados Unidos.

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Tras la captura de Maduro, Trump ha alabado la figura de Machado pero ha insistido en apoyar una presidencia interina en Venezuela, Delcy Rodríguez, de la que ha dicho que está haciendo un trabajo excelente y cooperando plenamente con el gobierno del país norteamericano.

Elaborado con información de EFE.