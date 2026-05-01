Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no se merecía el Nobel cuando se lo dio. Foto: Daniel Torok/White House
Trump afirma que María Corina Machado le dijo que no se merecía el Nobel cuando se lo dio. Foto: Daniel Torok/White House
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Redacción Gestión
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le dijo que ella “no se lo merecía”.

“María (Corina Machado) fue muy amable. Me regaló su premio Nobel de la Paz porque dijo que no se lo merecía. Fue muy, muy amable. Pero yo resolví ocho guerras y, en todos los casos, la gente -los primeros ministros o los presidentes- me escribieron cartas dándome las gracias”, indicó el mandatario.

, la rama de las Fuerzas Armadas estadounidense encargada de operar en el ámbito espacial que él estableció en 2019, durante su primer mandato.

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“En lo que respecta a la paz, yo resolví ocho guerras; la gente intenta ponerlo en duda, pero luego las analizan y, en casi todos los casos, han enviado cartas dándome las gracias, así como cartas al Comité del Nobel. Aunque eso a mí no me importa”, dijo Trump justo antes de mencionar a María Corina Machado.

Cabe precisar que

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Como se recuerda,

Machado, que ha elogiado repetidamente a Trump y en especial la operación en la que se capturó a Nicolás Maduro, ha sido criticada por el gesto debido al historial del presidente estadounidense, que, solo en el último año, ha iniciado una guerra contra Irán e implementado agresivas campañas contra migrantes en Estados Unidos.

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Tras la captura de Maduro, , de la que ha dicho que está haciendo un trabajo excelente y cooperando plenamente con el gobierno del país norteamericano.

Elaborado con información de EFE.

Trump comenzó a hablar de la opositora venezolana sin haber sido consultado específicamente por ella. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Trump comenzó a hablar de la opositora venezolana sin haber sido consultado específicamente por ella. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)

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