El Banco Central de Reserva (BCRP) pone hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América.
Mediante Circular N° 0009-2026-BCRP, publicada hoy en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.
El BCR señaló que las características de la moneda son:
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- Denominación: S/ 1
- Aleación: plata 0.925
- Peso: 1 onza troy
- Diámetro: 37 mm
- Calidad: proof
- Canto: estriado
- Año de acuñación: 2026
- Emisión: 5,000 unidades
En el reverso de la moneda se muestra al lado izquierdo, la ciudad Inca de Machu Picchu y debajo de ésta, el año 1826, mientras que al lado derecho figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, y al lado de la torre el año 2026.
Además, circundando la parte superior se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ - USA”.
En el anverso de la moneda está el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.
El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCR (tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/), el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.