El Banco Central de Reserva (BCRP) pone hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América.

Mediante Circular N° 0009-2026-BCRP, publicada hoy en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

El BCR señaló que las características de la moneda son:

Denominación: S/ 1

Aleación: plata 0.925

Peso: 1 onza troy

Diámetro: 37 mm

Calidad: proof

Canto: estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión: 5,000 unidades

En el reverso de la moneda se muestra al lado izquierdo, la ciudad Inca de Machu Picchu y debajo de ésta, el año 1826, mientras que al lado derecho figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, y al lado de la torre el año 2026.

Además, circundando la parte superior se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ - USA”.

En el anverso de la moneda está el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCR (tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/), el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.