BCRP. (Foto: Difusión)
BCRP. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Banco Central de Reserva (BCRP) pone hoy en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Perú y los Estados Unidos de América.

Mediante publicada hoy en el diario El Peruano, se indica que la nueva moneda es de curso legal y circulará de forma simultánea con las actuales.

El BCR señaló que las características de la moneda son:

LEA TAMBIÉN: ¿Un ajuste para evitar que ciclos políticos afecten al BCRP? Lo que plantea Luis Carranza
  • Denominación: S/ 1
  • Aleación: plata 0.925
  • Peso: 1 onza troy
  • Diámetro: 37 mm
  • Calidad: proof
  • Canto: estriado
  • Año de acuñación: 2026
  • Emisión: 5,000 unidades

En el reverso de la moneda se muestra al lado izquierdo, la ciudad Inca de Machu Picchu y debajo de ésta, el año 1826, mientras que al lado derecho figura la Torre de la Libertad (Freedom Tower) ubicada en Miami, y al lado de la torre el año 2026.

Además, circundando la parte superior se aprecia el texto “200 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS” y debajo “PERÚ - USA”.

En el anverso de la moneda está el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

El precio de la moneda se difundirá en el portal del BCR (tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/), el cual será reajustado de acuerdo con la evolución de los costos.

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué ahora se apunta al BCRP para resolver problemas del país? Esto alerta la entidad
BCRP: empleo formal sumó 246,000 puestos y mantuvo crecimiento en febrero
¿Un ajuste para evitar que ciclos políticos afecten al BCRP? Lo que plantea Luis Carranza
Reservas del BCRP suben a récord de US$ 100,000 millones, ¿Perú ingresó a élite mundial?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.