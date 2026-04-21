El nivel récord de reservas tiene una utilidad tangible, pues permite al BCRP enfrentar shocks externos. (Fotocomposición: Joel Vilcapoma/ Diario Gestión)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las Reservas Internacionales Netas (RIN) superaron los US$ 100,000 millones por primera vez en la historia, y su nivel actual casi equivale a un tercio de la economía peruana (28% del PBI), ¿por qué es un hito?

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