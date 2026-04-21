Estos activos clave ascendieron a US$ 100,076 millones al 15 de abril, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que administra tales recursos.

Las reservas están compuestas por inversiones en activos internacionales líquidos (fáciles de comprar y vender para convertir en efectivo) y contribuyen a la estabilidad económica, destaca el instituto emisor.

Entre los principales instrumentos en que se invierten destacan los bonos gubernamentales de países desarrollados, en particular de EE.UU., y depósitos en divisas (predominantemente dólares) y, en menor medida, oro.

En los últimos años, el incremento de las RIN ha sido más acelerado que hasta el 2023 –con un promedio anual en torno a US$ 75,000 millones–.

Las RIN equivalen al 28% del PBI.

Ritmo

A finales del 2023 sumaban algo más de US$ 71,000 millones, pero desde ese momento el ritmo de acumulación fue más rápido, al punto que el BCRP aumentó las reservas en 43%, o en US$ 29,000 millones en poco más de dos años.

El vertiginoso ascenso de las RIN se explica en parte por los altos precios de los metales que el país exporta.

“Los mayores precios de los commodities permiten un mayor valor exportado (desde el Perú), y entra una mayor cantidad de dólares (al país). Parte de eso termina siendo comprado por el Banco Central para ir acumulando parte de sus reservas”, mencionó a Gestión Luis Eduardo Falen, docente de la U. del Pacífico.

Jorge Chávez, CEO de la consultora Maximixe y expresidente de la autoridad monetaria, coincidió en que la acelerada acumulación de reservas, sobre todo en los últimos dos años, se explica por las cifras récord de exportaciones que, a su vez, responden a la creciente cotización del oro, la plata y el cobre desde el 2024 al presente, siendo este último el principal producto vendido por el país al exterior.

“También (influye que) las importaciones no han crecido en esa misma magnitud (que las exportaciones), sino por debajo. Eso es porque la economía tampoco está creciendo a tasas altas”, agregó.

Compra de dólares

Las divisas que por las exportaciones ingresan al país aumentan internamente los flujos comerciales y monetarios, que a su vez se trasladan a cuentas del sector privado en el sistema financiero. Parte de esos depósitos va a las bóvedas del Banco Central y alimenta las reservas (ver nota vinculada).

Un catalizador adicional que explica la acumulación de reservas es que el BCRP compró una suma relevante de dólares en el mercado cambiario al contado, específicamente hacia finales del año pasado, con el objetivo de atenuar las presiones a la baja sobre el billete verde en ese momento.

La compra spot de dólares alcanzó los US$ 3,260 millones en el 2025. Dichas operaciones se concentraron entre noviembre y diciembre, y en enero y febrero del 2026 continuaron y alcanzaron solo en ese bimestre US$ 3,461 millones que se adicionaron a las RIN.

Sin embargo, con el inicio de la guerra en Irán, las adquisiciones directas de dólares por parte del rector monetario se detuvieron porque, más bien, con el conflicto, prevalecieron presiones al alza sobre la divisa en el mercado peruano, que vuelve a ser demandada a nivel global como activo refugio.

El cambio de tendencia hacia un dólar en subida –a cerca de S/ 3.45– se asentó luego de la primera vuelta electoral, en medio de la incertidumbre sobre sus resultados.

Uso tangible

El nivel récord de reservas tiene una utilidad tangible, pues permite al BCRP enfrentar shocks externos y locales que pongan en riesgo la estabilidad macroeconómica y financiera del país. Le posibilita, entre otras acciones, disuadir cualquier ataque especulativo sobre el dólar y en contra del sol, aunque sin cambiar la tendencia en el mercado cambiario, tal como sucedió en la crisis financiera del 2008 y en la turbulencia política doméstica en el 2021.

Lo anterior es esencial pues el volumen histórico de las reservas coincide con la actual coyuntura interna, en la que aún no se confirma qué candidatos presidenciales disputarán la segunda vuelta, y uno de ellos, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), plantea medidas percibidas como antimercado, como un cambio de Constitución y un mayor intervencionismo estatal en la economía.

El izquierdista continuará, como ha manifestado abiertamente, los lineamientos del Gobierno de Pedro Castillo, que irrumpió en el 2021 con medidas reñidas con el modelo económico que impera desde los 90 –y que permitió crecer por encima de la media mundial hasta poco antes de la pandemia–.

Y, por si ello no fuera suficiente, Sánchez propone una influencia directa del Ejecutivo en el manejo monetario y de las reservas, sobre los que hoy el Banco Central tiene plena autonomía.

“Siempre la lógica del BCRP va a ser fortalecer las reservas porque van a servir en algunos escenarios que se puedan presentar eventualmente, como salidas de capitales”, afirmó Falen.

“Tenemos un nivel sobrado de reservas como para afrontar una situación de riesgo político (en caso se generen presiones al alza sobre el dólar)”, manifestó Chávez.

El BCRP aumentó las reservas en 43%, o en US$ 29,000 millones, en poco más de dos años.

Demanda

En circunstancias de mayor riesgo político, aparece una demanda de dólares, como medida precautoria para poner a salvo esos capitales, en caso ingresara un gobierno que se pueda anticipar inamistoso con el mercado, explicó el CEO de Maximixe.

En el 2021, con la elección de Castillo, empresas y personas se llevaron del país US$ 17,170 millones, un monto histórico. Asimismo, el precio del dólar superó los S/ 4 en julio de ese año y en octubre alcanzó un pico de S/ 4.138.

Cuando existen presiones al alza sobre el dólar, lo que puede hacer el BCRP es en vender al contado la divisa o colocar instrumentos financieros derivados que permiten, en la práctica, elevar la oferta de billete verde.

Peso de los bonos en portafolio de inversiones

El Banco Central invierte el 73% del portafolio que gestiona en valores internacionales –entre estos, bonos del Tesoro estadounidense–, el 21% en depósitos de bancos en el exterior y 6% en oro, según datos a finales de febrero último.

“Si con tiempo suficiente, el BCRP hubiera sustituido parte de esos bonos por oro, en estos momentos tendríamos (todavía) más reservas porque (el metal dorado) se ha revalorizado mucho más”, opinó Jorge Chávez, de Maximixe.

El oro subió 64.35% en el 2025, y el año anterior lo hizo en 27.22%.

No obstante, el consenso de economistas, coincide con el instituto emisor en que las reservas deben ser invertidas en valores de alta calidad, liquidez y bajo riesgo, en cuyo caso el lingote tendría solo una participación acotada en el portafolio que administra la entidad monetaria, como ha sido la constante hasta ahora.

Los analistas consultados refirieron, asimismo, que otro factor que permitió aumentar las RIN son los depósitos que realizan los bancos, adicionales al encaje legal exigido por regulación. “Los bancos grandes, la mayoría, excede la reserva legal y hace uso de una reserva voluntaria”, dijo Luis Falen, de la UP.

De los países de los que recoge información el Banco Mundial, con cifras al 2024, solo una treintena, de los más de 160 de la lista, reportaron reservas internacionales mayores a los US$ 100,000 millones, pero lo que el Perú sí estaría entrando a una élite.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.