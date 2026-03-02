En el actual proceso electoral peruano, un tema que ha generado debate es el de la creación de fondos soberanos de riqueza (FSR). ¿Qué es un FSR? Un FSR es un fondo de propiedad estatal constituido a partir de excedentes financieros que invierte en diversos activos, como acciones, bonos y también en bienes raíces e infraestructura, entre otros.

¿De qué tipo de excedentes financieros estamos hablando?

Existen dos tipos de FSR: los constituidos a partir de excedentes de reservas internacionales netas (RIN) y aquellos que se forman a partir de excedentes de ahorros públicos. Existen diferencias fundamentales entre el objetivo, el origen de los fondos y su utilización entre estos dos tipos de FSR.

El CIC, fundado el 29 de septiembre de 2007, se creó como un vehículo para diversificar las tenencias de divisas de China y buscar la máxima rentabilidad para sus accionistas dentro de una tolerancia al riesgo aceptable.

Antes de comentar sobre los FSR basados en RIN, es importante señalar que las RIN tienen como propósito asegurar la disponibilidad de divisas extranjeras ante choques externos, crisis económicas o fugas de capitales. Las RIN aseguran el pago de la deuda externa, la estabilidad del tipo de cambio y el financiamiento de importaciones.

Los bancos centrales son los encargados de administrar las RIN. El objetivo de los bancos centrales al administrar las RIN no es maximizar la rentabilidad, sino minimizar riesgos. Sin embargo, existen circunstancias en las que, cuando las RIN superan cierto umbral, algunos bancos centrales deciden crear un FSR con los excedentes que superan dicho umbral para obtener una mayor rentabilidad, invirtiendo en activos con mayor riesgo. Las RIN invertidas en un FSR ya no se usan para enfrentar los choques externos o las fugas de capitales de corto plazo porque están invertidas a plazos más largos. En ningún caso este tipo de FSR debe utilizarse para financiar los gastos del fisco.

Un ejemplo de FSR basados en reservas internacionales es el China Investment Corporation (CIC). El CIC, fundado el 29 de septiembre de 2007, se creó como un vehículo para diversificar las tenencias de divisas de China y buscar la máxima rentabilidad para sus accionistas dentro de una tolerancia al riesgo aceptable. China había acumulado enormes reservas internacionales en los años 2000 debido a superávits comerciales persistentes y entradas masivas de capital, por lo que creó el CIC para mejorar la rentabilidad de parte de las reservas, al mismo tiempo que diversificaba sus activos. El CIC invierte en acciones globales, bonos corporativos e infraestructura internacional. El CIC no es un fondo de estabilización fiscal.

Los FSR basados en excedentes fiscales tienen un objetivo distinto. Estos fondos transforman ingresos temporales y volátiles, típicamente provenientes de recursos naturales (petróleo, gas, minerales) en riqueza financiera permanente y estable. Son fondos de ahorro intergeneracional porque las rentas de los recursos naturales se agotan al provenir de recursos naturales no renovables. También se utilizan para estabilización macroeconómica ante caída de precios de minerales, desastres naturales o choques externos, aunque para estos eventos existen los Fondos de Estabilización Fiscal.

El ejemplo más conocido de un FSR basado en excedentes fiscales es el “Petroleum Fund” de Noruega (antes “Government Pension Fund Global”). El fondo global fue creado en 1990 por la Asamblea Legislativa para contrarrestar los efectos de la disminución futura de los ingresos y para suavizar los efectos perturbadores de la alta fluctuación de los precios del petróleo. Sus recursos provienen de la renta fiscal petrolera.

El fondo global invierte en mercados financieros internacionales, de modo que el riesgo sea independiente de la economía noruega. Este fondo es el FSR más grande del mundo. Sus recursos actuales equivalen a alrededor de cuatro veces el PIB de Noruega, lo que equivale a más de $300,000 por ciudadano noruego. El fondo solo puede gastar una parte de su rendimiento anual.

Habiendo distinguido claramente entre la naturaleza de los dos tipos de FSR, resulta evidente que en el Perú no se pueden utilizar las RIN ni los FSR basados en ellas para financiar gasto público de ningún tipo, incluyendo gasto social o gasto de infraestructura. Esto es independiente del tamaño de las RIN y de su composición, con la excepción del ahorro en moneda extranjera del gobierno, el cual, sí forma parte de las RIN, pero que hoy es muy pequeño[1].

Consecuentemente, proponer una política pública en esta dirección equivale, simple y llanamente, a proponer que los activos del Banco Central de Reserva financien al fisco, lo cual ya hemos vivido como experiencia en nuestro país, y causó la hiperinflación de los años ochenta. Además, el financiamiento del BCRP al fisco está prohibido por la Constitución en el caso peruano.

En lugar de proponer, como lo han hecho algunos candidatos presidenciales, constituir FSR basados en RIN para financiar gasto social o de infraestructura local, nuestra clase política debería consensuar dos políticas públicas:

La necesidad de aumentar la recaudación fiscal permanente vía la reducción de la evasión tributaria y la racionalización de las exoneraciones tributarias, así como la reducción del gasto ineficiente e improductivo, lo que permitiría aumentar el gasto social y de infraestructura.

La urgencia de utilizar los mayores recursos del nuevo boom de precios de metales para, en primer lugar, reconstituir los recursos del fondo de estabilización fiscal y, en segundo lugar, constituir un fondo de pensiones de largo plazo para la protección social de los más pobres.

Luis Alberto Arias Minaya es economista. También militante y vocero económico del Partido Morado