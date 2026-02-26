Problemas de conectividad aérea y terrestre empiezan a impactar en el turismo regional. ¿Cuáles son las protagonistas? (Foto: Andina)
Problemas de conectividad aérea y terrestre empiezan a impactar en el turismo regional. ¿Cuáles son las protagonistas? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El 2026 se perfilaba como un periodo brillante para el turismo peruano. Solo en 2025, el país recibió a más de 3.4 millones de extranjeros, lo que representó un incremento de 4.9% en comparación con el año previo, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

TE PUEDE INTERESAR

José Fernando Reyes Llanos es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo: Su perfil
El Perú abre sus cielos: alta competitividad para el turismo
Mincetur: visita del papa León XIV posicionará a Perú como destino clave de turismo religioso mundial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.