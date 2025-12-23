A puertas de cerrar el 2025, Aeropuertos del Perú (AdP) anunció una serie de convocatorias públicas, tanto nacionales como internacionales, orientadas a la ejecución de obras, servicios de mantenimiento y adquisición de equipamiento en diversos aeropuertos del país. Actualmente, AdP es concesionario de 12 terminales aéreos. ¿De qué se tratan estas convocatorias?

En total, son cuatro convocatorias publicadas en el boletín oficial del diario El Peruano. La primera es una licitación pública nacional destinada al mantenimiento periódico de los sistemas de aire acondicionado de los aeropuertos de Piura y Pisco, con un valor referencial máximo de US$ 743,817.18, impuestos incluidos. La presentación de propuestas está programada para el 23 de marzo de 2026, de 10:00 a 13:00 horas, en la Notaría Hopkins.

La segunda convocatoria es una licitación pública internacional orientada a la adquisición de equipamiento de fajas de llegada de equipajes para los aeropuertos de Tarapoto, Tumbes, Piura y Pucallpa. Este proceso cuenta con un valor referencial máximo de US$ 1′909,916.35, y la presentación de propuestas se realizará el miércoles 4 de marzo de 2026, de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso.

La tercera convocatoria corresponde a una licitación pública internacional que invita a empresas nacionales y extranjeras a participar en el servicio de inversión para la rehabilitación del lado aire y la optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto Internacional de Pisco. El valor referencial máximo de esta obra asciende a US$ 40′073,861.00, y la presentación y apertura de propuestas está prevista para el jueves 26 de marzo de 2026, hasta las 15:00 horas.

Finalmente, AdP informó sobre un concurso público nacional para el mantenimiento periódico de los sistemas de aire acondicionado de los aeropuertos de Tumbes e Iquitos, con un valor referencial máximo de US$ 452,190.21. Las propuestas deberán presentarse el 20 de marzo de 2026, también en la Notaría Hopkins, en el horario de 10:00 a 13:00 horas.

En conjunto, las cuatro convocatorias suman un valor referencial aproximado de US$ 43.1 millones . AdP remarcó que estos montos tienen carácter referencial. En ese sentido, los valores finales estarán sujetos a los resultados de los respectivos procesos.

Las convocatorias de AdP abarcan desde el mantenimiento de sistemas de aire acondicionado hasta obras de rehabilitación y equipamiento aeroportuario en distintos terminales del país. Foto: Andina.

Detalles de los procesos de licitación internacionales

En la licitación pública internacional para la adquisición de equipamiento de fajas de llegada de equipajes en los aeropuertos de Tarapoto, Tumbes, Piura y Pucallpa, las bases del proceso (publicado en la página web de AdP) establecen que el sistema de contratación será a suma alzada (monto fijo).

El plazo máximo para la entrega, instalación, capacitación y puesta en marcha de los bienes será de 280 días calendario, contados desde la notificación de inicio del servicio. Los postores extranjeros podrán participar de manera individual o en consorcio, con un máximo de dos integrantes, ninguno con una participación menor al 40%.

En cuanto a la licitación internacional para el servicio de inversión de rehabilitación del lado aire y optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto Internacional de Pisco, se precisa que el sistema de contratación también será a suma alzada. La obra será financiada con recursos administrados por AdP y tendrá un plazo de ejecución de 360 días calendario, contados a partir de la entrega del terreno.