El Gobierno declaró el estado de emergencia en el distrito de Independencia, en la provincia de Huaraz (Áncash), ante el peligro inminente de contaminación hídrica en la subcuenca del río Casca, según el Decreto Supremo N.° 026-2026-PCM publicado este 24 de febrero.

La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y busca ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo identificado, así como atender la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas.

LEA TAMBIÉN: Senamhi confirma inicio del Niño costero y advierte intensificación de lluvias

La decisión se sustenta en informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que concluyen que la población se encuentra expuesta a un peligro inminente debido a la contaminación del recurso hídrico. Para ello, se tomaron en cuenta reportes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección Regional de Salud de Áncash y la Municipalidad Distrital de Independencia, entre otras entidades.

Según el Indeci, la magnitud de la situación ha sobrepasado la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Áncash, por lo que se requiere la intervención del Gobierno Nacional para ejecutar medidas de excepción.

Las acciones estarán a cargo del Gobierno Regional de Áncash y el gobierno local, con la coordinación técnica y seguimiento del Indeci, así como la participación de los ministerios de Salud, Vivienda, Defensa, Interior y Ambiente, además de otras instituciones públicas y privadas.

LEA TAMBIÉN: Lluvias intensas inundan Máncora y dañan la Panamericana Norte

Entre las medidas previstas se incluyen intervenciones para reducir el riesgo, atender a la población afectada y rehabilitar las áreas comprometidas. Estas acciones deberán estar directamente relacionadas con la emergencia y podrán ajustarse según las condiciones que se presenten durante su ejecución.

El decreto precisa que el financiamiento de las acciones se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

De acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), el Indeci será responsable de coordinar y dar seguimiento a las acciones implementadas, así como de informar a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los resultados durante la vigencia de la emergencia.