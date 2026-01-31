En ese marco, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) de Huancapetí.

El ITS enumera un conjunto de modificaciones que no alteran la naturaleza del proyecto, su proceso productivo ni el alcance aprobado en la MEIA-d de 2025. Las propuestas están orientadas, explica, a mejorar la configuración y el desempeño ambiental de componentes principales y auxiliares.

Campamento Hércules será ampliado para mejorar las condiciones de habitabilidad del personal Foto: Andina

Los ocho cambios en Huancapetí

En concreto, el ITS detalla varios ajustes en infraestructura. Por un lado, la empresa plantea modificar el depósito de relaves DR-02 —donde se almacenan los residuos del proceso minero— reduciendo el borde de seguridad superior de 1.5 metros a 1 metro, al contar aún con capacidad disponible. También propone rediseñar el depósito de relaves Sipchoc, aprobado en 2025, con la finalidad de reducir los impactos ambientales durante su construcción y operación. Este cambio implica, además, variar el recorrido de las tuberías que transportan los relaves desde la planta concentradora, que procesa 5,000 toneladas métricas por día (TMD).

El ITS también considera reubicar el sistema que recoge las aguas residuales industriales en la zona de Sipchoc, incorporar una conexión eléctrica a una línea de 22.9 kilovoltios y habilitar accesos vinculados a la vía interna CML–4. De manera paralela, se plantea ajustar los sistemas que transportan agua dentro del sector Sipchoc (denominados STAR y STAF), como parte del nuevo diseño del depósito de relaves.

Asimismo, se proponen cambios en el manejo de aguas en varias áreas auxiliares del proyecto —Jinchis y Rescate— donde se instalarán o adecuarán sistemas de drenaje y recolección tanto de aguas de contacto (que han tenido contacto con materiales mineros) como de aguas sin contacto. Estas serán conducidas temporalmente hacia la planta de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI) de Sipchoc.

Las modificaciones también alcanzan al campamento Hércules, donde se ampliará el segundo piso de tres pabellones ya aprobados, sin aumentar la capacidad de alojamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad del personal. Por último, la empresa propone ajustar el cronograma general del proyecto, reorganizando las actividades previstas en las etapas de construcción, operación y cierre.

Según el ITS, todos estos cambios se ejecutarán dentro del área ya autorizada ambientalmente y no implican intervenir nuevas zonas fuera de la línea base aprobada.

El rediseño del depósito de relaves Sipchoc concentra la mayor parte de la inversión prevista. Foto: Andina

Presupuesto estimado: US$ 135 millones

En cuanto al presupuesto asociado a estas modificaciones, el ITS detalla una inversión total de US$ 134,997,717.87 , concentrada principalmente en el rediseño del depósito de relaves Sipchoc, que representa la mayor parte del monto con US$ 133.8 millones.

El resto de la inversión se distribuye en obras complementarias como el sistema de conducción, la ampliación del campamento Hércules, una poza de agua subterránea y una poza de colección de efluentes, que en conjunto suman poco más de US$ 1.1 millones.