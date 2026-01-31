Mina Huancapetí produce concentrados de plomo y zinc con contenidos de plata mediante explotación subterránea. Foto: Andina
Mina Huancapetí produce concentrados de plomo y zinc con contenidos de plata mediante explotación subterránea. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Para este año, la Compañía Minera Lincuna propone realizar una serie de cambios en su unidad minera Huancapetí, en la Cordillera Negra (Áncash). Esta constituye la principal operación de la empresa, donde se desarrolla la explotación subterránea de minerales como plata, plomo y zinc. Considerada una operación de mediana minería, produce concentrados de plomo y zinc con contenidos de plata, a partir de labores en vetas como Hércules, Coturcán y Caridad. ¿Qué va a realizar?

TE PUEDE INTERESAR

Cámara Minera de Chile lamenta que futuro ministro de Kast no sea un “experto” en minería
Kast cambia planes: Minería y Economía en Chile estarán a cargo de un solo ministro
Snmpe: nombramientos del Minem en cargos clave debilitan lucha contra la minería ilegal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.