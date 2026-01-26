Desde 2021, la compañía expandió su portafolio con la adquisición del proyecto Silvia a BHP, en la región de Áncash. (Foto: Difusión)
Desde 2021, la compañía expandió su portafolio con la adquisición del proyecto Silvia a BHP, en la región de Áncash. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La finalizó su programa de perforación diamantina de 1,400 metros en el La campaña comprendió cuatro perforaciones ejecutadas entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Los núcleos se encuentran actualmente en análisis en un laboratorio comercial en Lima para determinar concentraciones de , cobre y elementos trazadores. Los resultados están previstos para el primer trimestre de 2026.

Según la empresa, en los cuatro pozos se identificó la presencia de calcopirita, un sulfuro de cobre, en intervalos concentrados en contactos entre intrusivos de monzonita y calizas alteradas tipo skarn. También se reportó la presencia de pirita, magnetita, pirrotita y, en algunos casos, molibdenita.

se ha completado en el Área A del sector noroeste de Silvia, uno de los tres objetivos dentro de la propiedad. Se perforaron cuatro pozos entre 250 y 450 metros de profundidad, dirigidos a mineralización de oro y cobre previamente muestreada en superficie. Aunque la mineralización del cobre parece ser relativamente estrecha, nos alienta a confirmar su presencia en el subsuelo”, indicó Graham Carman, presidente y CEO de Tinka Resources.

Tinka indicó que la mineralización de cobre tiende a aumentar con la profundidad, aunque esto deberá ser confirmado con los ensayos de laboratorio.

La compañía mantendrá la plataforma de perforación en el sitio durante la temporada de lluvias, al menos hasta fines de abril. Asimismo, proyecta ejecutar un estudio geofísico terrestre en el segundo trimestre de 2026 mediante polarización inducida (IP) y/o magnetotelúrica (MT), con el objetivo de identificar zonas con mayor .

Tinka indicó que la mineralización de cobre tiende a aumentar con la profundidad, aunque esto deberá ser confirmado con los ensayos de laboratorio.
Tinka indicó que la mineralización de cobre tiende a aumentar con la profundidad, aunque esto deberá ser confirmado con los ensayos de laboratorio.
LEA TAMBIÉN: Rio Silver inicia permisos para acceder a vetas de plata en proyecto María Norte

Las operaciones de Tinka Resources

Tinka Resources Limited es una empresa canadiense especializada en exploración de minerales metálicos, con foco en zinc, estaño, cobre y oro. , que alberga una de las reservas de zinc y estaño más significativas del país.

Ayawilca combina recursos minerales de alta ley con infraestructura local accesible, lo que ha permitido a Tinka avanzar en estudios de factibilidad y optimización de su modelo de explotación, aunque todavía se encuentra en etapa de desarrollo previo a la producción.

A dos kilómetros de dicho activo se encuentra su otro proyecto de plata Colquipucro, , considerando el fuerte cambio en el contexto internacional del precio de la plata.

Desde 2021, la compañía expandió su portafolio con la adquisición del proyecto Silvia a BHP, en la región de Áncash. Dicho yacimiento de oro y cobre hasta ahora no había sido perforado. Esta expansión refleja la estrategia de Tinka de diversificar su presencia en el sector de metales estratégicos y aprovechar oportunidades en regiones con alto potencial geológico.

Las operaciones de Tinka se enfocan en la exploración temprana y la delineación de recursos mediante programas geológicos, geoquímicos y perforaciones diamantinas. La compañía combina su base en Canadá con alianzas locales en Perú.

LEA TAMBIÉN: Pan American Silver invertirá en minas Huaron y Shahuindo en 2026

TE PUEDE INTERESAR

Pecoy Copper planea exploración de cobre, oro y molibdeno en Arequipa hasta 2026
C3 Metals busca hasta US$ 16.6 millones para explorar cobre y oro en Cusco
First Andes Silver traza plan en Santas Gloria: pasos para el siguiente hallazgo de plata

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.