La minera canadiense Tinka Resources finalizó su programa de perforación diamantina de 1,400 metros en el proyecto de cobre y oro Silvia (Áncash). La campaña comprendió cuatro perforaciones ejecutadas entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Los núcleos se encuentran actualmente en análisis en un laboratorio comercial en Lima para determinar concentraciones de oro, cobre y elementos trazadores. Los resultados están previstos para el primer trimestre de 2026.

Según la empresa, en los cuatro pozos se identificó la presencia de calcopirita, un sulfuro de cobre, en intervalos concentrados en contactos entre intrusivos de monzonita y calizas alteradas tipo skarn. También se reportó la presencia de pirita, magnetita, pirrotita y, en algunos casos, molibdenita.

“El primer programa de perforación en Silvia se ha completado en el Área A del sector noroeste de Silvia, uno de los tres objetivos dentro de la propiedad. Se perforaron cuatro pozos entre 250 y 450 metros de profundidad, dirigidos a mineralización de oro y cobre previamente muestreada en superficie. Aunque la mineralización del cobre parece ser relativamente estrecha, nos alienta a confirmar su presencia en el subsuelo”, indicó Graham Carman, presidente y CEO de Tinka Resources.

Tinka indicó que la mineralización de cobre tiende a aumentar con la profundidad, aunque esto deberá ser confirmado con los ensayos de laboratorio.

La compañía mantendrá la plataforma de perforación en el sitio durante la temporada de lluvias, al menos hasta fines de abril. Asimismo, proyecta ejecutar un estudio geofísico terrestre en el segundo trimestre de 2026 mediante polarización inducida (IP) y/o magnetotelúrica (MT), con el objetivo de identificar zonas con mayor concentración de sulfuros.

Las operaciones de Tinka Resources

Tinka Resources Limited es una empresa canadiense especializada en exploración de minerales metálicos, con foco en zinc, estaño, cobre y oro. Su operación principal ha estado históricamente centrada en el proyecto Ayawilca, ubicado en la región de Pasco, que alberga una de las reservas de zinc y estaño más significativas del país.

Ayawilca combina recursos minerales de alta ley con infraestructura local accesible, lo que ha permitido a Tinka avanzar en estudios de factibilidad y optimización de su modelo de explotación, aunque todavía se encuentra en etapa de desarrollo previo a la producción.

A dos kilómetros de dicho activo se encuentra su otro proyecto de plata Colquipucro, en el cual la minera reinició una revaluación integral del depósito, considerando el fuerte cambio en el contexto internacional del precio de la plata.

Desde 2021, la compañía expandió su portafolio con la adquisición del proyecto Silvia a BHP, en la región de Áncash. Dicho yacimiento de oro y cobre hasta ahora no había sido perforado. Esta expansión refleja la estrategia de Tinka de diversificar su presencia en el sector de metales estratégicos y aprovechar oportunidades en regiones con alto potencial geológico.

Las operaciones de Tinka se enfocan en la exploración temprana y la delineación de recursos mediante programas geológicos, geoquímicos y perforaciones diamantinas. La compañía combina su base en Canadá con alianzas locales en Perú.

