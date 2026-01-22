La minera canadiense First Andes Silver Ltd. anunció un avance clave en Perú tras identificar un centro de alteración de escala kilométrica en su proyecto de plata Santas Gloria (Huarochirí, Lima), un hallazgo que marca un punto de inflexión en la exploración del activo. El descubrimiento se sustenta en la interpretación de nuevos datos satelitales WorldView-3, que permiten ordenar y priorizar zonas con mayor potencial mineral.

De acuerdo con la compañía, el centro de alteración definido abarca aproximadamente 1.3 kilómetros por 2 kilómetros, una dimensión relevante a nivel distrital. Esta huella se superpone directamente con varios sistemas de vetas ya reconocidos en superficie, que en conjunto superan los 5 kilómetros de longitud, pero que hasta el momento no han sido perforados.

El hallazgo es relevante porque confirma la presencia de un sistema hidrotermal bien desarrollado en Santas Gloria, lo que refuerza el potencial del proyecto para albergar mineralización de plata. La identificación de este centro permite pasar de una etapa de reconocimiento general a una fase de focalización más precisa de los trabajos de exploración en Perú.

El descubrimiento en Santas Gloria se sustenta en la interpretación de nuevos datos satelitales WorldView-3, que permiten ordenar y priorizar zonas con mayor potencial mineral. (Foto referencial: Andina)

LEA TAMBIÉN: First Andes iniciará nueva etapa de perforación en proyecto de plata Santas Gloria

Potencial del proyecto Santas Gloria

El centro de alteración en Santas Gloria presenta una zonificación clara, con un núcleo dominado por minerales asociados con temperaturas más altas, que gradualmente da paso a halos de alteración de menor temperatura hacia los bordes. Esta distribución es coherente con los patrones esperados en sistemas de vetas epitermales, conocidos por concentrar mineralización económicamente atractiva.

Un elemento destacado es la presencia de amplias zonas de óxidos de hierro, especialmente ricas en hematita, dentro del núcleo del centro de alteración. La empresa interpreta estas áreas como el resultado de la oxidación superficial de estructuras que originalmente pudieron contener vetas o brechas con sulfuros, lo que las convierte en indicadores clave de mineralización subyacente.

Además, el centro de alteración identificado muestra un marcado control estructural, configurando un corredor alargado donde la alteración se concentra en módulos o “pods”. Este patrón es consistente con el flujo de fluidos mineralizantes canalizado a lo largo de fallas y fracturas, una característica típica de los sistemas de vetas bien desarrollados.

En marzo, se iniciará la Fase 2 de muestreo de suelos en Santas Gloria, con 1.430 muestras en la mitad sur del proyecto. (Foto referencial: Andina).

LEA TAMBIÉN: First Andes completa programa inicial de perforación de plata en Santas Gloria

Próximos pasos en el proyecto Santas Gloria

A partir de este avance, First Andes Silver ajustará su estrategia de exploración en Santas Gloria, utilizando el mapeo satelital como una herramienta central para priorizar áreas dentro del centro de alteración. La atención se concentrará en zonas donde coinciden alteración del núcleo y óxidos de hierro, consideradas las más prospectivas para futuros descubrimientos.

En el corto plazo, la compañía iniciará trabajos de campo inmediatos en Perú, que incluirán la validación en terreno de los límites del centro de alteración, el refinamiento de la interpretación estructural y el muestreo sistemático de rocas y suelos. Estas actividades permitirán integrar la información satelital con datos geológicos directos.

En paralelo, First Andes pondrá en marcha en marzo la Fase 2 de muestreo de suelos, que contempla la recolección de 1,430 muestras en la mitad sur del proyecto, incluida el área del centro de alteración. Los resultados de la Fase 1, correspondientes a 1,037 muestras, se esperan en las próximas semanas y serán determinantes para avanzar hacia la definición de objetivos de perforación en Santas Gloria.

LEA TAMBIÉN: First Andes Silver cerca de iniciar perforación en proyecto de plata Santas Gloria