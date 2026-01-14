Tras un 2025 marcado por la consolidación y la alta retención de clientes, Sodexo prepara un 2026 de expansión apalancado en nuevos contratos mineros. Foto: Andina
Tras un 2025 marcado por la consolidación y la alta retención de clientes, Sodexo prepara un 2026 de expansión apalancado en nuevos contratos mineros. Foto: Andina
El 2025 fue un año de transición para la francesa Sodexo, aunque con resultados que superaron los objetivos trazados por el grupo para su operación local. Este periodo permitió a la compañía consolidar su posición, especialmente en los sectores minero-energético y salud, donde alcanzó una retención de clientes cercana al 100%. En diálogo con Gestión, su country managing director, Juan Montoya Bamberger, explicó que la alta dependencia del sector minero-energético —un segmento que no registró un crecimiento significativo ante la ausencia de nuevos proyectos en ejecución durante el año pasado— limitó la posibilidad de alcanzar tasas de expansión más agresivas al cierre del 2025. En ese contexto, ¿cuáles serán las palancas de crecimiento para este año?

