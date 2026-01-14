El ejecutivo comentó que, durante el 2025, Sodexo priorizó el fortalecimiento de sus contratos existentes y la búsqueda de eficiencias operativas, apoyadas en iniciativas de tecnología y sostenibilidad, como elementos diferenciadores frente a la competencia.

LEA TAMBIÉN Sodexo busca reforzar el negocio de facility management

“En términos de desempeño, si se excluye de la base de comparación el contrato de Quellaveco —que concluyó a mediados de 2024—, el crecimiento orgánico en 2025 estuvo muy cerca del doble dígito. En una base comparable, el avance se ubicó entre el 8% y el 9%, reflejando un desempeño sólido pese a las condiciones del mercado”, dijo.

Solo con Antamina, la empresa sumará cerca de 1,000 nuevos empleos y superará los 8,200 colaboradores en el país. Foto: Andina

Sodexo vuelve a Antamina

Para el 2026, en cambio, las expectativas son positivas y están apalancadas en dos contratos suscritos al cierre del 2025, ambos en el sector minero-energético. Según detalló Montoya, Sodexo iniciará operaciones en la mina polimetálica Cerro Lindo, de Nexa Resources, y retomará su posición en Antamina, la operación minera más grande del país. En ambos casos, la compañía proveerá la gestión integral de servicios de alimentación sostenible y de facility management.

LEA TAMBIÉN Tarjetas de alimentación elevan uso en bodegas: la tendencia que observa Pluxee

El retorno a Antamina tiene, además, un valor simbólico para la empresa. “Fue con ese contrato que iniciamos operaciones en Perú hace casi 28 años, acompañando la etapa de construcción y la operación de la mina durante aproximadamente 16 años. Tras más de una década fuera de este contrato, hemos logrado recuperar la confianza del cliente mediante una propuesta técnica enfocada en la satisfacción de los comensales y, sobre todo, en altos estándares de seguridad operacional”, sostuvo.

Con estos contratos, el 2026 se perfila como un año de fuerte impulso para Sodexo en el sector minero-energético, sin descuidar su posición en el segmento corporativo, donde mantiene presencia en banca, industria, educación y salud, sectores en los que ha consolidado su huella en los últimos años.

En términos de crecimiento, el directivo estimó que el impacto de Antamina y Nexa generará un incremento superior al 20% en el 2026 solo por estas dos operaciones . A ello se sumaría un crecimiento adicional, condicionado a la retención del portafolio actual de clientes y al desarrollo de nuevas líneas de negocio.

Con este escenario, la compañía prevé que el 2026 se convierta en el mejor de su historia en el país.

“Nunca antes habíamos alcanzado los niveles de venta que proyectamos lograr con el portafolio actual y la incorporación de estos contratos”, señaló. De cumplirse las proyecciones, las ventas de Sodexo Perú podrían superar los 200 millones de euros en el 2026, casi el doble del tamaño que tenía la operación local en el 2016, cuando el ejecutivo se incorporó a la compañía .

Juan Montoya, country manager de Sodexo en Perú: “La minería elevará su peso en la facturación hasta cerca del 78%, aunque el mayor número de contratos seguirá concentrado en el segmento corporativo”. Foto: GEC / Jesús Saucedo

En busca de más contratos en minería

El ingreso de Antamina y Cerro Lindo (Nexa) al portafolio de Sodexo también tendrá un impacto directo en la composición de sus ingresos. “Con la incorporación de Antamina y Cerro Lindo, la participación del sector minero-energético en la facturación pasará a ubicarse del 70% a máximo 78%”, indicó. No obstante, aclaró que esta distribución responde exclusivamente a ingresos y no al número de contratos.

Dado que, en términos de cantidad, el escenario es inverso. En detalle, cerca del 70% de los contratos de Sodexo en Perú corresponde al segmento corporativo, mientras que la minería concentra una menor cantidad de clientes, pero con un ticket promedio mensual más alto. “Es lógico: los contratos de gran minería tienen una dimensión muy distinta frente a los corporativos”, añadió.

LEA TAMBIÉN Sodexo Perú descentraliza su negocio en el 2024: se expande al sector de entretenimiento

Montoya subrayó que, pese al mayor peso de la minería en facturación, el segmento corporativo seguirá siendo estratégico para la compañía. “Estos clientes van a seguir teniendo toda nuestra atención, incluso mayor, porque es un mercado con mayor competencia y con más actores. Aun así, mantenemos una posición de liderazgo que buscamos consolidar”, señaló.

En paralelo, Sodexo continúa atenta a nuevas oportunidades en el sector minero-energético. De acuerdo con el ejecutivo, este segmento cuenta con un calendario de licitaciones relativamente predecible, asociado al vencimiento de contratos y a la apertura de nuevos procesos. “Cada vez que se abre una licitación relevante, participamos activamente”, mencionó.

Si bien evitó detallar nombres por razones de confidencialidad y compliance, Montoya adelantó que actualmente la compañía participa en dos o tres licitaciones que podrían contribuir a seguir ampliando su presencia en minería e hidrocarburos . A ello se suma el interés en el sector eléctrico, particularmente en proyectos eólicos, que la empresa observa como una posible extensión natural de su portafolio de servicios, en función del avance de nuevas iniciativas en el país.

Banca, salud e industria siguen siendo pilares clave de Sodexo, con un fuerte énfasis en tecnología y trazabilidad. (Foto: composición GEC)

Corporativo: apunta a ampliar su oferta en el sector salud

En el segmento corporativo, la cabeza de Sodexo precisó que enfrenta un entorno de mayor competencia, con la presencia de múltiples actores y una presión constante por diferenciación. En este contexto, la compañía viene consolidando su posición, especialmente en bancos, donde actualmente atiende a tres de las cinco principales instituciones financieras en servicios de limpieza y gestión de instalaciones.

De acuerdo con Montoya, uno de los principales factores de diferenciación en este segmento ha sido la tecnificación de la oferta. La implementación de herramientas digitales y sistemas de trazabilidad permite a la empresa ofrecer mayores niveles de control, visibilidad y cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio, lo que se traduce en una mejor experiencia para el cliente. “Estas capacidades nos abren la posibilidad de replicar el modelo en otras industrias y profundizar nuestra presencia en el sector corporativo”, explicó.

LEA TAMBIÉN Una nueva visión para los colaboradores enfocada en la innovación y la tecnología

Más que incorporar nuevos servicios, la estrategia en este frente apunta a ampliar la cobertura hacia nuevas industrias . Si bien Sodexo mantiene una sólida presencia en sectores como banca e industria, considera que aún existe espacio para extender su huella hacia otros segmentos donde su propuesta de valor pueda generar impacto como socio estratégico.

En cuanto a sectores evaluados, el ejecutivo señaló que el entretenimiento fue explorado previamente, aunque su desarrollo quedó en pausa debido a que el mercado aún no alcanza la madurez necesaria para sostener el modelo de negocio de la compañía. En contraste, la agroindustria aparece como una alternativa atractiva, aunque su alta estacionalidad exige el diseño de un modelo operativo flexible que garantice sostenibilidad a lo largo del año , aspecto que actualmente se encuentra en evaluación.

En salud, Sodexo ha logrado consolidar una posición relevante en el servicio de alimentación. Actualmente, atiende a cerca del 90% de las principales clínicas privadas de Lima y ya ha iniciado su expansión a provincias, con presencia en Arequipa . La compañía atribuye este posicionamiento a sus altos estándares de calidad, inocuidad y supervisión, factores clave en un sector altamente sensible. El siguiente paso, afirmó Montoya, será ampliar el portafolio mediante cross selling, incorporando servicios de limpieza y mantenimiento en las clínicas donde ya opera en alimentación, a medida que se activen los procesos formales de licitación.

LEA TAMBIEN Compañía implementa el primer robot autónomo en el Perú

En educación, en cambio, el modelo presenta particularidades propias, al tratarse de un segmento intensivo en mano de obra. “La experiencia desarrollada junto al grupo Laureate en los últimos dos años ha servido como piloto para evaluar la viabilidad y escalabilidad del negocio. Si bien no se prevé una expansión inmediata, el sector continúa bajo análisis para definir los próximos pasos”, manifestó.

Finalmente, Montoya explicó que el ingreso a nuevos sectores depende, en gran medida, del nivel de madurez del mercado y de su alineación con estándares de calidad, formalidad y sostenibilidad. En ese sentido, sectores altamente estacionales, como la pesca, presentan mayores desafíos para un modelo de servicios continuos como el de Sodexo. Por ahora, la compañía prioriza profundizar su presencia en mercados donde ya opera —como banca, salud e industria— y aprovechar las oportunidades que se abran a través de procesos formales de licitación.