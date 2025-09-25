El 15% de las adquisiciones de Sodexo se realizó a proveedores locales, principalmente comunidades de áreas de influencia directa. Foto: Sodexo.
El 15% de las adquisiciones de Sodexo se realizó a proveedores locales, principalmente comunidades de áreas de influencia directa. Foto: Sodexo.
Así como la minería es uno de los pilares de la economía peruana —aportando cerca del 9% al PBI y más del 60% de las exportaciones del país, según cifras del Ministerio de Energía y Minas al 2024— . La compañía que se encarga de la gestión integral de instalaciones y servicios de alimentación sostenible, destinó entre setiembre de 2024 y agosto de 2025 más de S/ 413 millones en compras a proveedores de alimentos, servicio y materiales.

De dicha cifra S/ 338 millones (82%) se orientaron a la atención de 39 operaciones mineras, detalló Juan Montoya Bamberger, Country Managing Director en Sodexo Perú.

La apuesta confirma el peso que tiene la minería en la estrategia de la compañía y cómo este sector se ha convertido en un motor clave para su crecimiento en el país, señaló.

Añadió que el 15% de las adquisiciones se realizó a proveedores locales, principalmente comunidades de áreas de influencia directa, con un fuerte componente agrícola. Frutas y verduras lideran este grupo, seguidas de cárnicos e hidrobiológicos, dinamizando la producción en distintas regiones.

“Para nosotros es fundamental que cada proceso de abastecimiento esté alineado con los criterios de sostenibilidad, inclusión y buenas prácticas internacionales. De esta manera, no solo cumplimos con nuestros compromisos ESG, sino que también contribuimos directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, afirmó Juan Montoya Bamberger.

El 15% de las adquisiciones de Sodexo se realizó a proveedores locales, principalmente comunidades de áreas de influencia directa. Foto: Sodexo

