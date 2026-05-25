El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió que podrían activarse las quebradas de 12 provincias de Puno en las próximas horas.

En el caso de Puno la activación sería a nivel extremo, en las provincias de: Azángaro, Carabaya, Chucuito, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandía y Yunguyo.

El COEN indicó que ante las lluvias intensas se afectaron infraestructuras de transporte en los jirones Gonzales Prada, Benigni Ballón, Túpac Amaru y Moquegua; además de la Avenida Circunvalación, en el distrito Juliaca, provincia de San Román.

¿Cuáles son las otras regiones bajo alerta?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan también lluvias de hasta moderada intensidad en algunas provincias de las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, y Moquegua, hasta la 1:00 p. m. del martes 26 de mayo.

COEN