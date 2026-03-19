Efectivos policiales retiraron una bandera de Bolivia que desconocidos izaron en el embarcadero de la comunidad de Isani, ubicada en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito – Juli, región Puno. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves 19 de marzo, a orillas del lago Titicaca.

El presidente comunal, Ricardo Jiménez Castilla, confirmó que los pobladores lo alertaron y, al llegar al lugar, encontró el emblema extranjero izado en suelo peruano, donde causó preocupación a la población y a las autoridades del distrito y reportaron inmediato a entes correspondiente.

El alcalde del centro poblado de Isani, Néstor Barrios, ratificó la información y dejó en claro que la zona pertenece al Perú. Por eso, pidió la intervención inmediata de la Policía Nacional para retirar la bandera y evitar tensiones. Barrios recordó que este tipo de incidentes ya han ocurrido antes.

Recordó que en julio del año pasado, se registró un caso similar en la misma zona. Las autoridades locales aseguran que estos actos generan confusión y malestar entre los pobladores. Por ahora, esperan que las fuerzas del orden actúen rápido para aclarar la situación y evitar mayores conflictos.

La comunidad de Isani se ubica en la provincia de Chucuito, una zona de frontera donde la presencia de símbolos extranjeros puede ser interpretada como una provocación. Las autoridades insistieron en que el lugar es territorio peruano y que no permitirán que se vulnere la soberanía nacional.

Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de colocar la bandera. La Policía Nacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, los pobladores y sus autoridades mantienen la alerta y exigen una investigación.

El lago Titicaca es una zona compartida entre Perú y Bolivia, pero con límites claramente establecidos. Incidentes como este pueden afectar la convivencia entre ambas naciones. Por eso, las autoridades peruanas buscan evitar que la situación escale.

“En pleno ejercicio de la soberanía nacional sobre dicha localidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú se constituyeron en dicho centro poblado y la bandera boliviana fue debida e inmediatamente retirada”, anotó. Foto: Andina.

Los pobladores de Isani pidieron calma y confían en que las instituciones actuarán con firmeza. El alcalde Barrios reiteró que defenderán la integridad territorial del Perú.

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Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores

El ministerio de Relaciones Exteriores indicó que en la fecha el gobierno del Perú tomó conocimiento de la colocación de la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia en el asta del embarcadero de la comunidad campesina de Isani, distrito de Zepita, provincia de Chucuito, región Puno.

“En pleno ejercicio de la soberanía nacional sobre dicha localidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú se constituyeron en dicho centro poblado y la bandera boliviana fue debida e inmediatamente retirada”, anotó.

Añadió que el gobierno del Perú reitera su firme voluntad de fortalecer la cooperación, la integración y el desarrollo entre nuestras comunidades de la zona fronteriza con la hermana nación boliviana.