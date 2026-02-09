Carlos Chávez-Taffur es el nuevo embajador de Perú en Bolivia. (Foto: Cancillería de Bolivia)
Carlos Chávez-Taffur es el nuevo embajador de Perú en Bolivia.
tras restablecerse las relaciones diplomáticas entre ambos países, tres años después de que se rompieran durante la gestión del expresidente Luis Arce.

con la presencia del mandatario Paz y del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

Chávez-Taffur fue recibido en la plaza Murillo por los Colorados de Bolivia, grupo militar custodio del Palacio de Gobierno, que acompañaron el paso del embajador con una marcha castrense.

“La presentación de Cartas Credenciales constituye el reconocimiento oficial de los embajadores ante el Estado Plurinacional de Bolivia y da paso al ejercicio pleno de sus funciones diplomáticas”, señaló la Cancillería boliviana.

La designación del embajador peruano se oficializó mediante una resolución suprema, el pasado 28 de noviembre, la cual llevaba las firmas del presidente José Jerí y la del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

un mes después de que José Jerí asumiera la Presidencia de Perú por sucesión constitucional.

El perfil del nuevo embajador

El embajador Carlos Chávez-Taffur es un diplomático peruano con más de 40 años de experiencia, recientemente responsable de la organización del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Ha ocupado cargos importantes como cónsul general de Perú en Madrid, España, ministro consejero en la embajada de Perú en Canadá y jefe de Cancillería en la embajada de Perú en Bélgica, entre otros.

Durante su trayectoria, también estuvo a cargo de la dirección de la Comunidad Sudamericana de Naciones de la Subsecretaría de Asuntos Económicos.

Elaborado con información de EFE.

El embajador Carlos Chávez-Taffur. Foto: Apec Perú 2024
El embajador Carlos Chávez-Taffur. Foto: Apec Perú 2024

