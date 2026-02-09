El embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú, Carlos Chávez-Taffur Schmidt, presentó sus cartas credenciales al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tras restablecerse las relaciones diplomáticas entre ambos países, tres años después de que se rompieran durante la gestión del expresidente Luis Arce.

La ceremonia protocolar se realizó en la casa de Gobierno, en La Paz, sede del poder Ejecutivo, con la presencia del mandatario Paz y del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo.

Chávez-Taffur fue recibido en la plaza Murillo por los Colorados de Bolivia, grupo militar custodio del Palacio de Gobierno, que acompañaron el paso del embajador con una marcha castrense.

“La presentación de Cartas Credenciales constituye el reconocimiento oficial de los embajadores ante el Estado Plurinacional de Bolivia y da paso al ejercicio pleno de sus funciones diplomáticas”, señaló la Cancillería boliviana.

La designación del embajador peruano se oficializó mediante una resolución suprema, el pasado 28 de noviembre, la cual llevaba las firmas del presidente José Jerí y la del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

La primera señal de acercamiento fue la presencia del primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, en la ceremonia de investidura de Paz, en noviembre de 2025, un mes después de que José Jerí asumiera la Presidencia de Perú por sucesión constitucional.

LEA TAMBIÉN: Fin del subsidio al combustible tensiona al nuevo gobierno boliviano

El perfil del nuevo embajador

El embajador Carlos Chávez-Taffur es un diplomático peruano con más de 40 años de experiencia, recientemente responsable de la organización del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

Ha ocupado cargos importantes como cónsul general de Perú en Madrid, España, ministro consejero en la embajada de Perú en Canadá y jefe de Cancillería en la embajada de Perú en Bélgica, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Cancillería informó que 34 peruanos varados por bloqueos en Bolivia regresaron al país

Durante su trayectoria, también estuvo a cargo de la dirección de la Comunidad Sudamericana de Naciones de la Subsecretaría de Asuntos Económicos.

Elaborado con información de EFE.