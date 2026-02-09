El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, brindó declaraciones sobre el avance de las gestiones para una eventual visita del papa León XIV al Perú,

El canciller informó que la invitación formal para que el papa León XIV visite el Perú ya fue enviada y recibida por el Vaticano. Precisó que la respuesta inicial del sumo pontífice ha sido de interés en realizar el viaje, con la intención de concretarlo, de ser posible, durante este año.

Hugo de Zela señaló que aún no existe una fecha definida y que, una vez confirmada, se iniciarán las coordinaciones formales, como la conformación de una comisión especial. Indicó que el embajador del Perú ante la Santa Sede tiene a su cargo el seguimiento principal para concretar la visita, informó Canal N .

Misión de observación electoral de la Unión Europea

El titular de Torre Tagle explicó el alcance de la misión de observación electoral de la Unión Europea, cuyo convenio fue recientemente firmado.

Detalló que estas misiones suelen llegar días antes del proceso electoral, sostienen reuniones con organismos electorales y candidatos, y se despliegan en diversas ciudades del país antes y durante la jornada de votación.

Añadió que, tras las elecciones, las misiones emiten un informe público que incluye una descripción del proceso y recomendaciones. Indicó que estas observaciones contribuyen a identificar aspectos que pueden ser mejorados en futuros procesos electorales.

Relación con Estados Unidos y eventual visita de Marco Rubio

Sobre la relación bilateral con Estados Unidos, el canciller la calificó como estratégica, especialmente en materia de seguridad, defensa e inversiones. Señaló que durante sus recientes reuniones en Washington abordó la necesidad de dinamizar la inversión estadounidense en el Perú.

Asimismo, confirmó que se viene trabajando para concretar una eventual visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al país. Indicó que este tema ha sido conversado con autoridades estadounidenses y que forma parte de las primeras tareas a coordinar con el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Voto de peruanos en Estados Unidos

Hugo de Zela informó que, durante su visita a Estados Unidos, solicitó facilidades para que los ciudadanos peruanos puedan ejercer su derecho al voto.

Señaló que se están realizando coordinaciones para obtener permisos, garantizar seguridad policial y cumplir con la normativa local en las ciudades donde se instalarán mesas de sufragio.

Situación de Betssy Chávez

Respecto a la situación de Betssy Chávez, asilada en la Embajada de México, el canciller reiteró que el Gobierno del Perú no ingresará por la fuerza a la sede diplomática. Afirmó que esa opción no está siendo considerada bajo ninguna circunstancia.

Indicó además que se vienen realizando coordinaciones en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, donde la misión peruana trabaja junto a otros países en propuestas que serán evaluadas en el Consejo Permanente, en el marco de este caso.