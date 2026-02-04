El Papa León XIV llegará al Perú entre los meses de noviembre y diciembre, adelantó hoy monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), al dar a conocer los resultados de la reciente visita de los obispos peruanos al Vaticano.

“(El Papa) expresó ´cuánto quisiera ya estar en el Perú, porque amo el Perú´, y nos dijo claramente que muy probable sea (su visita) en el mes de noviembre, máximo la primera semana de diciembre", puntualizó monseñor García.

El titular de la CEP indicó que el Sumo Pontífice expresó de manera espontánea su deseo de visitar nuestro país. “Nos decía: cuánto quisiera estar en el Perú, porque amo al Perú. Lo decía sonriente, se notaba en su rostro”, relató.

Asimismo, señaló que la visita papal estaría asegurada en un 80 %, al precisar que existe un proceso diplomático y organizativo que debe cumplirse. “Hay toda una estructura que se mueve para que el Papa visite un país. Los países donde va a visitar el Papa deben responder, porque él también es jefe de Estado, jefe de Estado del Estado Vaticano; no puede entrar si el presidente no lo invita”.

En ese sentido, informó que la invitación oficial ya ha sido cursada por las autoridades peruanas y por la Conferencia Episcopal Peruana. “La presidenta anterior lo invitó, pero ella ya no está. Ahora ya está hecha la invitación de la actual Presidencia y de parte de la Conferencia Episcopal Peruana. Falta que los encargados lo procesen, lo organicen, pero de corazón desea venir al Perú“, sostuvo.

Finalmente, consideró que uno de los motivos que podría influir en la decisión es la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, patrono del episcopado latinoamericano.

“Quizá haya decidido venir este año porque también se cumplen los 300 años de la canonización de Santo Toribio, puede ser. Lo importante es que quiere venir al Perú porque hay una gratitud con el Perú”, agregó.