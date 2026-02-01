El papa León XIV inauguró este sábado un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, subrayando así su relación personal y la de la Santa Sede con el Perú.

La decisión, afirmó, “renueva los profundos lazos de fe y amistad que unen al Perú, un país tan querido para mí, con la Santa Sede”. La ceremonia se realizó frente al Torreón de San Juan, con la presencia de obispos peruanos que se encuentran en Roma.

Durante el acto, el pontífice bendijo las obras y agradeció a los artistas y a quienes hicieron posible la iniciativa. “Congregados en este hermoso lugar (…) deseo agradecer en primer lugar a los artistas que han realizado estas obras”, señaló.

La escultura de Santa Rosa de Lima fue elaborada por el joven artista peruano Edwin Morales con mármol blanco proveniente de Huancayo. El mosaico, obra de Lenin Álvarez, representa la riqueza y diversidad de la devoción mariana en el Perú.

En su discurso, el papa recordó que las imágenes evocan “la vocación universal a la santidad” e instó a los fieles a ser testimonio de esa llamada en el mundo actual.

En la ceremonia participó también el embajador de Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce Sandoval, quien agradeció el gesto y expresó que el país “lo espera con esperanza, con fe y con gratitud”.

El diplomático reiteró además la invitación para que el pontífice visite el Perú, donde vivió durante 20 años como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo.