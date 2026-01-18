El Vaticano confirmó que intentó promover una salida negociada para el exilio de Nicolás Maduro como parte de los esfuerzos diplomáticos destinados a evitar un escenario de violencia en Venezuela, aunque dichas gestiones no llegaron a concretarse.

Así lo señaló el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, al referirse a los intentos realizados antes de la reciente detención del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.

El Vaticano intentó negociar el exilio de Maduro antes de su detención en EE.UU.. Foto: EFE/Vatican Meida/Elisabetta Trevisani

Parolin explicó que la Santa Sede buscó una solución pacífica que impidiera un eventual derramamiento de sangre, incluyendo conversaciones con Maduro y otros representantes del régimen.

“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, afirmó el cardenal, en alusión indirecta a informaciones publicadas por la prensa internacional sobre una posible mediación vaticana. Sin embargo, precisó que el intento no prosperó y que el Vaticano se encontró finalmente “ante un hecho consumado”.

Según el alto funcionario, el objetivo central de estas gestiones fue siempre evitar una escalada del conflicto interno en Venezuela. “Siempre apoyamos una solución pacífica”, remarcó Parolin, aunque reconoció que las circunstancias impidieron avanzar en un acuerdo que permitiera una salida ordenada del poder y un traslado al extranjero del líder chavista.

En este contexto, el secretario de Estado advirtió que la situación actual en Venezuela está marcada por una “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país evolucione hacia la estabilidad política y una recuperación económica.

Señaló que el deterioro de las condiciones de vida sigue afectando de manera directa a la población. “La situación es muy precaria, la gente sufre”, sostuvo.

Parolin también subrayó que el país enfrenta ahora la necesidad de avanzar hacia un proceso de democratización, aunque evitó dar mayores detalles sobre los pasos concretos que deberían adoptarse para ese fin.

Las declaraciones del Vaticano se producen después de que el diario The Washington Post informara que la Santa Sede habría intentado facilitar un salvoconducto para Maduro, con una eventual oferta de asilo en Rusia, como alternativa a una intervención o a un desenlace violento.

El propio Parolin no confirmó esos detalles, pero reconoció la existencia de gestiones diplomáticas en esa línea.

El papa León XIV ha hecho referencia en diversas ocasiones a la crisis venezolana. La más reciente fue durante un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, en el que instó a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a buscar soluciones pacíficas alejadas de intereses partidistas.