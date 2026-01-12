El papa León XIV recibió el lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, según un breve comunicado del Vaticano.

La audiencia privada en el Vaticano se desarrolló horas después de que Italia anunciara la liberación de presos detenidos en Caracas.

El Vaticano no proporcionó ningún detalle, y el nombre de la opositora venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.

Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. (Foto: VATICAN MEDIA / AFP)

El Vaticano confirmó la reunión con Machado el lunes, pero no reveló más detalles. La líder opositora, que ganó el premio Nobel de la Paz en 2025, tiene previsto visitar al presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington a finales de esta semana.

Liberación

La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en que el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre de 2024 en Venezuela, habían sido liberados y se encontraban de regreso a casa.

Tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York, el presidente Donald Trump dijo que Machado “no goza de apoyo ni de respeto en su país”. Sin embargo, dijo que se reuniría con ella esta semana.

Tras la liberación de los presos, Italia se comprometió a mejorar sus relaciones diplomáticas con Venezuela.

Captura de Maduro

A principios de este mes, las fuerzas especiales estadounidenses incursionaron en la capital venezolana y capturaron al presidente Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta cargos de narcoterrorismo en Nueva York.

El papa ya había expresado su preocupación por los ataques estadounidenses contra Venezuela, y pidió que se salvaguardara la “soberanía del país”, así como el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos.

En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa peruanoestadounidense pidió “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP