Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó este jueves que la administración chavista liberará a los presos políticos, tanto locales como extranjeros.

“Es un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz y la convivencia pacífica entre todas y todos”, mencionó en un mensaje televisado.

De esa manera, Rodríguez detalló que se decidió la puesta en libertad de “un número importante de personas venezolanas y extranjeras”.

Reiteró que la decisión fue completamente unilateral y en “búsqueda de la prosperidad”. Según la ONG Foro Penal, son 863 las personas encarceladas en Venezuela por razones políticas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello); y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (AFP).

La excarcelación de presos políticos se da 5 días después de la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su juicio en un tribunal de Nueva York.

Desde la oposición, denominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos, ya que “no puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”.

Con información de DW.