Son 863 las personas encarceladas en Venezuela por razones políticas, estima ONG Foro Penal. Foto: difusión
Son 863 las personas encarceladas en Venezuela por razones políticas, estima ONG Foro Penal. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó este jueves que

“Es un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz y la convivencia pacífica entre todas y todos”, mencionó en un mensaje televisado.

De esa manera, Rodríguez detalló que se decidió la puesta en libertad de

LEA TAMBIÉN: Venezuela y Petroperú: cambio de régimen y luz al final del túnel

Reiteró que la decisión fue completamente unilateral y en “búsqueda de la prosperidad”. Según la ONG Foro Penal, son 863 las personas encarceladas en Venezuela por razones políticas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello); y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (AFP).
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Diosdado Cabello); y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. (AFP).

La excarcelación de presos políticos se da 5 días después de la , que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su juicio en un tribunal de Nueva York.

Desde la oposición, denominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigen la liberación inmediata de todos los presos políticos, ya que “no puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”.

Con información de DW.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí expresó respaldo a Edmundo González para liderar transición democrática en Venezuela
Venezuela y Petroperú: cambio de régimen y luz al final del túnel
Trump dice que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU.
Petroleras de EE.UU. descartan retorno inmediato a Venezuela: sus razones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.