Una caravana de hombres armados en motocicletas recorre las principales calles de Caracas el 4 de enero, un día después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.
Una caravana de hombres armados en motocicletas recorre las principales calles de Caracas el 4 de enero, un día después de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Caracas quedó envuelta en escenas conocidas de represión. Soldados apostados en las intersecciones. Motocicletas detenidas en grupos. Teléfonos revisados por hombres armados, y luego inspeccionados una vez más.

TE PUEDE INTERESAR

Delcy Rodríguez: “No hay agente externo que gobierna Venezuela”
Perú respalda transición democrática en Venezuela, afirma su representante ante la OEA
Cártel de los Soles “no es un grupo real”, según Departamento de Justicia de Estados Unidos
Machado desea compartir su Nobel de la Paz con Trump, que la culpa de un “pecado imperdonable”
Donald Trump arremete contra Nicolás Maduro, lo que dijo el presidente de EE.UU.
“Debería dormir con un ojo abierto”: presidenta interina de Venezuela inicia su gobierno bajo presión
Minera de oro busca recuperar activos en Venezuela tras caída de Maduro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.