Perú respalda transición democrática en Venezuela, afirma su representante ante la OEA. Foto: OEA
mediante una transición pacífica e institucional.

Coronado, durante su intervención en una sesión extraordinaria,

“De conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el Perú ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional”, precisó el funcionario.

Coronado añadió que esta transición deberá surgir como una solución propia del país, dirigida por los propios venezolanos y basada en la “voluntad popular expresada libremente en las urnas”.

Asimismo, afirmó que

Por ello, precisó que las elecciones del 28 de julio de 2024 no lo convirtieron en ganador y que el Perú reconoció a Edmundo González Urrutia como triunfador de la contienda.

“En el contexto actual, el Perú considera fundamental reiterar que la transición democrática que debe producirse en Venezuela ha de contar con la participación amplia e inclusiva de todos los sectores de la sociedad venezolana y debe culminar con el pleno respeto a la decisión mayoritaria expresada por el pueblo de dicho país”, indicó.

Por otro lado, , lo que refuerza la disposición de cooperar en esfuerzos multilaterales para restablecer la democracia y la estabilidad en Venezuela.

“Dentro del marco del proceso de transición democrática, será muy importante que esta organización reflexione desde una perspectiva de derechos humanos sobre mecanismos para apoyar a la diáspora venezolana que, de manera voluntaria, desee retornar a su país”, puntualizó.

