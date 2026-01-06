El representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Coronado, afirmó que el Perú respalda la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional.

Coronado, durante su intervención en una sesión extraordinaria, pidió un minuto de silencio por las víctimas del régimen de Nicolás Maduro, gesto que la OEA destacó como un homenaje a las víctimas.

“De conformidad con la Carta Democrática Interamericana, el Perú ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y reitera su respaldo a la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional”, precisó el funcionario.

El Consejo Permanente de la OEA observó, a solicitud de la Misión Permanente de Perú, un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso… pic.twitter.com/SvbgsVx5ZY — OEA (@OEA_oficial) January 6, 2026

Coronado añadió que esta transición deberá surgir como una solución propia del país, dirigida por los propios venezolanos y basada en la “voluntad popular expresada libremente en las urnas”.

Asimismo, afirmó que Maduro ejerció el poder de forma ilegítima y dictatorial y reiteró el rechazo del Perú a sus intentos de perpetuarse en el poder sin legitimidad.

Por ello, precisó que las elecciones del 28 de julio de 2024 no lo convirtieron en ganador y que el Perú reconoció a Edmundo González Urrutia como triunfador de la contienda.

“En el contexto actual, el Perú considera fundamental reiterar que la transición democrática que debe producirse en Venezuela ha de contar con la participación amplia e inclusiva de todos los sectores de la sociedad venezolana y debe culminar con el pleno respeto a la decisión mayoritaria expresada por el pueblo de dicho país”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Minera de oro busca recuperar activos en Venezuela tras caída de Maduro

Por otro lado, Coronado indicó que Perú ha recibido en los últimos años cerca de un millón y medio de venezolanos que huyeron de la crisis del régimen de Maduro, lo que refuerza la disposición de cooperar en esfuerzos multilaterales para restablecer la democracia y la estabilidad en Venezuela.

“Dentro del marco del proceso de transición democrática, será muy importante que esta organización reflexione desde una perspectiva de derechos humanos sobre mecanismos para apoyar a la diáspora venezolana que, de manera voluntaria, desee retornar a su país”, puntualizó.