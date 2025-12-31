Durante el 2025, la política exterior del Perú estuvo centrada en asuntos de seguridad fronteriza, protección al ciudadano y apertura de mercados, de acuerdo con el balance presentado por la Cancillería. Las acciones se desarrollaron tanto en el ámbito regional como en espacios internacionales, con énfasis en cooperación bilateral y multilateral.

En materia de seguridad y control fronterizo, el Perú y Ecuador acordaron, en el marco del Gabinete Binacional, reforzar los mecanismos de coordinación para enfrentar la delincuencia transnacional. Asimismo, junto con Chile se estableció el Comité Binacional de Cooperación Migratoria, orientado a gestionar el control del tránsito irregular en la frontera sur y a promover una migración ordenada y segura.

En el frente consular, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se priorizó la atención a ciudadanos peruanos en el exterior. A través de consulados itinerantes se brindó atención a más de 13,200 personas, mientras que las oficinas consulares realizaron cerca de 16,000 asistencias humanitarias y de orientación legal primaria. En este marco, se ejecutó también una operación para facilitar el retorno de 24 peruanos desde Jamaica.

En el ámbito multilateral, el Perú presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta vinculada al uso del asilo diplomático. Además, el país asumirá la presidencia del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2026, fue elegido miembro del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco y reelegido para el Consejo de la Organización Marítima Internacional. Durante el año, el Perú también fue sede de la 63.ª Sesión Plenaria del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Marco Rubio publicó una foto con el canciller Hugo de Zela tras su encuentro en Estados Unidos. Foto: X / SecRubio

En cuanto a las relaciones bilaterales, se informó sobre el fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos tras una reunión entre el canciller Hugo de Zela y el secretario de Estado, Marco Rubio, centrada en cooperación para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. En paralelo, se intensificaron los contactos con países de Asia como China, India, Indonesia y Japón, así como con socios europeos, incluyendo España, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza, en áreas como inversión, medio ambiente, educación y movilidad humana.

En el plano económico y de cooperación internacional, la Cancillería indicó que se aprobó el Plan Estratégico Perú-África 2024-2030 y que se iniciaron negociaciones de instrumentos de cooperación con países del Golfo Arábigo.

Finalmente, durante el 2025 se concretó la repatriación de más de mil piezas del patrimonio cultural peruano y se organizó el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, evento que reunió a representantes del ámbito académico y cultural iberoamericano.