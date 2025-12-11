Rubio, hombre de confianza de Donald Trump, resaltó el encuentro con De Zela para "fortalecer la cooperación en seguridad". Foto: Madel Ngan
Rubio, hombre de confianza de Donald Trump, resaltó el encuentro con De Zela para "fortalecer la cooperación en seguridad". Foto: Madel Ngan
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vendrá al Perú en 2026.

La visita del , como parte de las celebraciones por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú.

“Él es un hombre que tiene una agenda bastante complicada, entonces la aproximación que tuvimos en cuanto a fecha fue todavía un poco amplia y lo que conversamos, es que vamos a hacer los esfuerzos para concretar esa visita en el primer trimestre; es decir, entre enero y marzo”, mencionó el canciller.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué puede hacer legalmente el Perú para controlar el ingreso de migrantes irregulares?

De Zela enfatizó que Marco Rubio presentará una tentativa de fecha al Ministerio de Relaciones Exteriores para su llegada a nuestro país, la cual será aceptada.

Marco Rubio publicó una foto con el canciller Hugo de Zela tras su encuentro en Estados Unidos. Foto: X / SecRubio

, el crimen organizado y el narcotráfico.

“Me reuní con el canciller peruano, Hugo de Zela, para impulsar esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales en nuestra región, impulsar la cooperación de minerales críticos y fortalecer la cooperación en seguridad”, escribió Marco Rubio en X.

Entre las primeras acciones, está el arribo de una delegación de especialistas en seguridad, quienes asesorarán al Gobierno y altas autoridades para definir una estrategia efectiva contra la ola de criminalidad.

LEA TAMBIÉN: José Jerí se reúne con delegación del FBI: Los temas que se trataron

Asimismo, puntos de cooperación en materia aeroespacial y la necesidad de afianzar la relación económica y comercial entre Washington y Lima.

