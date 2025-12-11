El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vendrá al Perú en 2026.

La visita del político allegado a Donald Trump se dará “en el primer trimestre” del año entrante, como parte de las celebraciones por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Perú.

“Él es un hombre que tiene una agenda bastante complicada, entonces la aproximación que tuvimos en cuanto a fecha fue todavía un poco amplia y lo que conversamos, es que vamos a hacer los esfuerzos para concretar esa visita en el primer trimestre; es decir, entre enero y marzo”, mencionó el canciller.

De Zela enfatizó que Marco Rubio presentará una tentativa de fecha al Ministerio de Relaciones Exteriores para su llegada a nuestro país, la cual será aceptada.

Marco Rubio publicó una foto con el canciller Hugo de Zela tras su encuentro en Estados Unidos. Foto: X / SecRubio

El canciller resaltó que un tema relevante para la agenda con Estados Unidos es la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el crimen organizado y el narcotráfico.

“Me reuní con el canciller peruano, Hugo de Zela, para impulsar esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales en nuestra región, impulsar la cooperación de minerales críticos y fortalecer la cooperación en seguridad”, escribió Marco Rubio en X.

Entre las primeras acciones, está el arribo de una delegación de especialistas en seguridad, quienes asesorarán al Gobierno y altas autoridades para definir una estrategia efectiva contra la ola de criminalidad.

Asimismo, puntos de cooperación en materia aeroespacial y la necesidad de afianzar la relación económica y comercial entre Washington y Lima.